Какую смертельную опасность несут укусы комаров, рассказала ветеринарный врач

Укусы комаров в летний период, пожалуй, для каждого из нас являются чем-то обыденным и естественным: не бывает лета без этих насекомых! Но не все знают, чем может грозить «безобидный», на первый взгляд, укус.

Комары могут стать причиной развития дирофиляриоза – заболевания, вызванного заражением нитевидными нематодами. С укусом насекомого личинка паразита попадает в организм животного или человека и развивается до взрослой особи. Она может поселиться в легочной артерии, в легких, в сердце. В этих органах она достигает своего основного размера. У человека чаще всего встречается кожная форма дирофиляриоза.

Паразиты могут развиваться до двух лет. Но когда их становится слишком много, они забивают кровеносные сосуды, что приводит к смерти.

Ветеринарный врач Марина Чулкова не раз в своей практике встречала собак с дирофиляриозом. Она рассказала 7info, как распознать симптомы заболевания и как профилактировать его.

«Когда у собаки появляется отдышка после любой физической нагрузки, кровотечение из носа, она отхаркивается кровью, увеличивается брюшная полость, отекают лапы и на них появляется синюшность из-за замедления кровотока – это повод к немедленному обращению к ветеринару, — говорит Марина Чулкова. — И в целом если заметили, что собака часто кашляет и слишком часто случается отдышка, не ждите других симптомов, идите к врачу! Диагностируется дирофиляриоз после анализа крови. Тогда уже назначается лечение. Отмечу сразу: оно трудное (иногда доходит до хирургического вмешательства), и очень дорогостоящее. Поэтому владельцам собак я рекомендую профилактировать его. К счастью, с этим нет проблем: необходимые препараты есть в свободном доступе».

Марина Чулкова рекомендует в летний период каждый месяц давать препараты от глистов с широким спектром действия. И обязательно обращать внимание на этикетку: на ней должно быть указание «профилактика дирофиляриоза». Наиболее эффективными препаратами ветеринарный врач считает «Мильбемакс», «Милпразон», «Диронет».