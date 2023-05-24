Какую опасность несут автомобилисту велосипедисты и самокатчики

За прошлый год страховая компания «Согласие» выплатила автомобилистам по автокаско около 7 млн руб. за повреждения их машин от велосипедов и самокатов. Чем теплее на улице, тем больше на дорогах появляется водителей двухколесного транспорта, которые часто становятся участниками и даже виновниками ДТП. Об этом говорится в пресс-релизе компании.

Средний размер выплаты из-за таких повреждений составил 38,5 тыс. руб., а самое крупное возмещение в размере 545 тыс. руб. получил клиент страховой компании из Москвы, который обнаружил на своем припаркованном авто повреждения переднего бампера и облицовки радиатора после столкновения с самокатом. К слову, из описаний страховых случаев следует, что довольно часто водители двухколесного транспорта царапают и ставят вмятины на машинах, а после просто скрываются с места происшествия.

К более серьезным последствиям могут привести велосипедисты и самокатчики, выехавшие на дорогу. Там они нередко создают опасные ситуации, в результате которых автомобилисты, пытающиеся увернуться, чтобы не задеть их, попадают в аварии. К примеру, в Тульской области водителю пришлось выехать на встречную полосу, чтобы объехать велосипедиста, из-за чего произошло ДТП. Повреждения автомобиля были оценены в 240 тыс. руб.

Несмотря на растущую популярность самокатов, велосипеды все-таки причиняют вред автомобилям чаще. В 2022 году из-за вторых было заявлено в 3 раза больше убытков, чем из-за первых.