Какой сегодня день? Праздники и знаменательные даты 19 августа 2025 года

Каждый день календаря несёт особый смысл: он связан с историей, культурой, религией или необычными событиями. 19 августа — одна из самых насыщенных дат: в этот день отмечают международные и национальные праздники, церковные торжества, а также вспоминают исторические события и выдающихся людей, пишет NEWS.ru.

Какие праздники отмечают 19 августа?

  • Всемирный день гуманитарной помощи. Учреждён ООН в память о людях, спасающих жизни и оказывающих помощь в зонах катастроф и конфликтов.
  • День рождения русской тельняшки. В 1874 году она стала частью формы моряков. Сегодня это символ мужества, моря и воинской традиции.
  • Всемирный день фотографии. Праздник искусства и памяти, когда фотографы делятся работами и проводят выставки.
  • День картофеля. «Второй хлеб» чествуют на ярмарках и гастрономических фестивалях.
  • День филателии. Посвящён коллекционерам марок и истории почты.

Необычные праздники

  • День превращения в бабочку — символ обновления и личных перемен.
  • Международный день орангутана — напоминание о защите редких животных.
  • День врача китайской медицины — признание традиционных восточных практик.
  • День острой пищи — праздник для любителей специй и пряных блюд.

Церковные праздники

  • Преображение Господне. Один из 12 главных православных праздников, посвящённый событию на горе Фавор.
  • Яблочный Спас. Народное название Преображения: в этот день освящают плоды нового урожая, прежде всего яблоки.

Исторические события

  • 1722 — победа войск Петра I на реке Инчхе.
  • 1790 — Александру Радищеву смертный приговор заменили на каторгу.
  • 1839 — открылась Пулковская обсерватория.
  • 1923 — в плавание отправилось судно «Персей», начав эпоху океанографических исследований.
  • 1925 — открылась Всероссийская сельхоз-выставка, будущая ВДНХ.
  • 1982 — стартовал космический корабль «Союз Т-7».
  • 1991 — в СССР начались события ГКЧП.

Родились

  • Мари Жанна Дюбарри (1746) — фаворитка Людовика XV.
  • Коко Шанель (1883) — французский модельер, реформатор моды.
  • Билл Клинтон (1946) — 42-й президент США.

Умерли

  • Блез Паскаль (1662) — французский мыслитель и учёный.
  • Сергей Дягилев (1929) — организатор «Русских сезонов».
  • Роберт Рождественский (1994) — советский поэт-шестидесятник.

 19 августа — дата, где соединяются религиозные традиции, международные инициативы, культурные праздники и историческая память. Это день Преображения и Яблочного Спаса, День фотографии и гуманитарной помощи, день Коко Шанель и Билла Клинтона, день памяти Паскаля и Дягилева. Особенная дата, наполненная смыслом для миллионов людей в разных уголках мира.

