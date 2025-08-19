Какой сегодня день? Праздники и знаменательные даты 19 августа 2025 года

Каждый день календаря несёт особый смысл: он связан с историей, культурой, религией или необычными событиями. 19 августа — одна из самых насыщенных дат: в этот день отмечают международные и национальные праздники, церковные торжества, а также вспоминают исторические события и выдающихся людей, пишет NEWS.ru.

Какие праздники отмечают 19 августа?

Всемирный день гуманитарной помощи. Учреждён ООН в память о людях, спасающих жизни и оказывающих помощь в зонах катастроф и конфликтов.



Необычные праздники

День превращения в бабочку — символ обновления и личных перемен.



Церковные праздники

Преображение Господне. Один из 12 главных православных праздников, посвящённый событию на горе Фавор.



Один из 12 главных православных праздников, посвящённый событию на горе Фавор. Яблочный Спас. Народное название Преображения: в этот день освящают плоды нового урожая, прежде всего яблоки.



Исторические события

1722 — победа войск Петра I на реке Инчхе.



1790 — Александру Радищеву смертный приговор заменили на каторгу.



1839 — открылась Пулковская обсерватория.



1923 — в плавание отправилось судно «Персей», начав эпоху океанографических исследований.



1925 — открылась Всероссийская сельхоз-выставка, будущая ВДНХ.



1982 — стартовал космический корабль «Союз Т-7».



1991 — в СССР начались события ГКЧП.



Родились

Мари Жанна Дюбарри (1746) — фаворитка Людовика XV.



Коко Шанель (1883) — французский модельер, реформатор моды.



Билл Клинтон (1946) — 42-й президент США.



Умерли

Блез Паскаль (1662) — французский мыслитель и учёный.



Сергей Дягилев (1929) — организатор «Русских сезонов».



Роберт Рождественский (1994) — советский поэт-шестидесятник.



19 августа — дата, где соединяются религиозные традиции, международные инициативы, культурные праздники и историческая память. Это день Преображения и Яблочного Спаса, День фотографии и гуманитарной помощи, день Коко Шанель и Билла Клинтона, день памяти Паскаля и Дягилева. Особенная дата, наполненная смыслом для миллионов людей в разных уголках мира.