Какой праздник 5 февраля: что не следует делать в этот день, приметы и поверья

5 февраля по народному календарю празднуется день Агафия Полухлебника, когда подсчитывали оставшиеся запасы пропитания и начинали подготовку к весне. Также этот день знаменит своими научными, духовными и политическими достижениями.

День Агафия Полухлебника

5 февраля в народном календаре посвящён Агафию Полухлебнику. В этот день сельчане завершали подсчёт запасов, начатый накануне. Оптимально было, чтобы остатки составляли ровно половину, иначе и людям, и животным грозила нехватка продовольствия.

Наши предки не только проверяли количество оставшихся запасов, но и тщательно убирали в хранилищах, погребах и хлевах, ремонтировав даже стены и двери. В домах тоже проводилась уборка: выметался мусор, мылись стены и окна, очищали потолки от паутины. Хозяйки выпекали куриные пироги, деля их с родными, чтобы год прошёл в достатке. Также в этот день помогали бедным и сиротам. Девушки, ожидающие сватовства, вышивали полотенца с цветочными узорами, веря, что завершив это за день, смогут выйти замуж в текущем году.

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Запрещалось отказывать в помощи, так как воспринималось, что на Агафия ангелы, скрывающиеся под личинами странников, посещают дома. В противном случае можно утратить счастье.

Что нельзя делать 5 февраля

Смотреть на падающие звёзды — это плохая примета, сулящая смертельную опасность.

Запрещены ссоры и скандалы.

Также нельзя пребывать в неубранном доме.

Приметы на 5 февраля

Погода до полудня передает характер первой половины зимы, а после – второй.

Мороз с солнцем в течение дня предвещает жаркий август.

Много снега — к хорошему урожаю.

Если по утрам слышны синицы, стоит ждать морозов.

День памяти дипломатических курьеров, погибших при исполнении обязанностей

День памяти дипломатов-курьеров, погибших при исполнении своих обязанностей, отмечен в честь годовщины трагической смерти Теодора Нетте, одного из первых советских курьеров. 5 февраля 1926 года он и его коллега Иоганн Махмасталь предотвратили попытку захвата дипломатической почты СССР бандитами в поезде, направлявшемся в Ригу.

В 1960 году был основан Университет дружбы народов

5 февраля Центральный комитет КПСС и Совет Министров СССР постановили создать в Москве учебное заведение для подготовки национальных кадров для стран Азии, Африки и Латинской Америки. Позже университет получил имя Патриса Лумумбы, первого премьер-министра Демократической Республики Конго.

Приём студентов осуществлялся через общественные и государственные организации, а затем через посольства СССР. Первые занятия начались 1 сентября 1961 года на шести факультетах. В 1965-м было выпущено 228 специалистов из 47 стран.

5 февраля 1992 года университет переименовали в Российский университет дружбы народов (РУДН), который в настоящее время входит в число лучших учебных заведений Москвы.

Пётр I утвердил Духовный регламент

В России была заменена система патриархата на коллегиальную модель управления церковными делами — Духовную коллегию, которая позже стала известна как Святейший правительствующий Синод.

В ведение Синода вошли все патриаршие распорядительные органы: Духовный, Казённый, Дворцовый и Монастырский приказы, а также управление церковными делами, канцелярия по раскольническим делам и типография.

Синод не только выполнял функции высшего административного органа, но и служил судебной инстанцией. Он имел полномочия судить священнослужителей и выносить окончательные решения по бракоразводным делам, делам о лишении сана духовных лиц и о предании мирян анафеме.

Спустя 196 лет патриаршество в России было восстановлено решением Всероссийского Поместного собора Русской православной церкви в ноябре 1917 года.

В 1919 году открылась первая в мире пассажирская авиалиния

Первый пассажирский рейс был осуществлён авиакомпанией Deutsche Luft-Reederei GmbH — DLR (Немецкая воздушная судоходная компания). На борту самолёта, вылетающего из Берлина в Веймар, находился единственный пассажир — акционер авиакомпании профессор Отто Фурле.

Перед тем как подняться на борт, пассажиры были обязаны надеть шлемы, защитные очки, летные комбинезоны и меховые унты, так как у самолётов AEG J.II, которые использовались для перевозки, были открытые кабины.