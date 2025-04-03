Какой праздник 5 апреля: приметы, обряды и важные события истории

5 апреля – день, когда народные традиции и важные исторические события переплетаются, образуя богатую картину прошлого. Этот день, посвященный памяти преподобного Никона Печерского, в народном календаре знаменуется масштабной весенней уборкой и подготовкой к новому сезону.

Никонов день

В этот день чтят память Никона Печерского, жившего в XI веке. С 1078 по 1088 год он возглавлял Киево-Печерскую лавру в качестве игумена, а также был основателем церкви и обители Пресвятой Богородицы. Он оставил след в истории как образованный летописец.

На Руси этот день посвящали генеральной уборке жилища и приусадебного участка. В народе говорили: «Дом небольшой, а отдохнуть не дает»; «Всех домашних хлопот не переделаешь»; «Хозяин дом красит». Бережливые хозяева белили печи, проветривали постельные принадлежности, заменяли солому в матрасах и избавлялись от ненужного хлама.

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Тщательно отмывали лавки, половицы и столы, часто используя для этого мятный настой. Мяту добавляли в чай, квас и пряники. В деревнях считалось, что мята способствует крепкому сну, поэтому её вешали в комнатах.

После уборки шли в баню, где также использовали мяту. Ею устилали полки и добавляли в пар. Делали это не только ради приятного запаха, но и благодаря антисептическим свойствам травы.

В садах на Никона начинали посадку яблонь, рябины и различных видов смородины. Привлекали в сады птиц, которые помогали бороться с вредителями, угощая их крошками хлеба, зерном и семенами льна.

Не забывали и об источниках воды. Селяне обходили родники, расположенные неподалеку от деревни, и произносили: «Водица подземная, открываем тебе пути весенние».

Что нельзя делать 5 апреля?

Переезжать в новый дом – к неустроенности

Давать взаймы хлеб или соль – к убыткам

Оставлять открытые емкости с водой – к сплетням

Стричь ногти после заката – к болезням

Шить черными нитками – к печальным вестям

Приметы на 5 апреля

Утренний туман – к дождливому лету

Мокрый снег – к урожаю овса

Резкий ветер – к переменчивой погоде

Появление первых одуванчиков – к раннему теплу

Лед на реке трескается – к хорошему клеву рыбы

Международный день нравственности

Ежегодно отмечаемый Международный день нравственности – это памятная дата, учрежденная Генеральной Ассамблеей ООН в июле 2019 года. Он призван подчеркнуть важность нравственности в современном мире и способствовать глобальному диалогу о ее роли в построении более справедливого и устойчивого будущего.

Международный День супа

Термин «суп» берет свои корни во французском языке, а именно от слова «soupe», которое, в свою очередь, произошло от латинского «suppa», обозначавшего хлеб, пропитанный бульоном или отваром. Суп в том виде, в котором мы его знаем сегодня, сформировался относительно недавно, около пяти веков назад, с появлением жаропрочной посуды. Однако, приготовление супов практиковалось еще в Древнем Китае, задолго до нашей эры, примерно за 100 лет.

В мире существует приблизительно 150 основных типов супов, которые, в свою очередь, делятся на более чем тысячу разновидностей, каждая из которых имеет свои вариации. Например, известный кулинарный эксперт Вильям Похлебкин в своей работе упоминает о 24 различных рецептах щей и 18 вариантах ухи.

В 1713 году в северной столице, Санкт-Петербурге, была учреждена Свято-Троицкая Александро-Невская лавра

Согласно легендам, основание лавры связано с личным выбором Петра Великого. В 1710 году, изучив земли близ реки Черной (сегодня Монастырка), он отдал приказ о строительстве монастыря в честь Александра Невского, предполагая, что именно здесь в 1240 году князь одержал победу над шведскими войсками в исторической Невской битве.

5 апреля 1713 года, при участии самого Петра I, состоялось торжественное освящение деревянной Благовещенской церкви, ставшей отправной точкой в истории монастыря. В 1797 году, по повелению Павла I, монастырь был возведен в ранг лавры.

В период советской власти лавра прекратила свою деятельность, а её здания были заняты государственными учреждениями и производственными мастерскими. В 1996 году начался процесс восстановления монашеской жизни.

Главным архитектурным элементом комплекса Александро-Невской лавры является Свято-Троицкий собор, где покоятся мощи святого Александра Невского. В состав ансамбля входят надвратная, Федоровская, Благовещенская и три кладбищенские церкви, а также комплекс гражданских сооружений XVIII-XIX столетий и несколько некрополей, где захоронены известные личности XVIII-XX веков.

Фото с сайта freepik.com

На пороге Песах, или Еврейская Пасха

Этот старейший иудейский праздник берет свое начало в канун 15-го нисана (приблизительно март-апрель) согласно еврейскому лунному летоисчислению. В Израиле его отмечают в течение недели, а за его пределами – на день дольше. В текущем году торжества проходят с 5 по 12 апреля.

Песах неразрывно связан с одним из ключевых событий, знаменующим начало истории еврейского народа, – Исходом из Египта, символизирующим избавление от четырехвекового рабства.