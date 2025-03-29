Какой праздник 31 марта: народные приметы, что можно и нельзя делать

31 марта — день, когда православные чтят память святителя Кирилла Иерусалимского, а народные традиции переплетаются с приметами о капризной мартовской погоде.

Кирилл — Дери полоз

В православном календаре этот день посвящен памяти святителя Кирилла Иерусалимского, архиепископа, жившего в IV веке.

В народе Кирилл получил свое прозвище из-за характерной мартовской погоды и стремительного таяния снежного покрова. Утром, выезжая на санях по снегу, который растаял днем под ярким солнцем и затвердел за ночь, действительно можно было повредить полозья о ледяную корку.

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На Руси этот день отмечали поговорками, подчеркивающими переменчивость погоды: «На Кирилла зима еще держится и спереди, и сзади», намекая на возможность заморозков. Также говорили: «Мартовский Кирилл холодом пробирает». Однако, раннее цветение мать-и-мачехи в этот день служило предвестником скорого наступления теплого времени года и благоприятного начала апреля.

Что нельзя делать 31 марта?

Переходить дорогу похоронной процессии – к беде

Рубить деревья – к несчастью в доме

Спать головой на север – к дурным снам

Мести пол после заката – выметать достаток

Жарить яичницу – к семейным ссорам

Приметы на 31 марта

Яркое солнце в полдень – лето будет жарким и урожайным

Дождь с грозой – к раннему сенокосу

Последний снег тает кругами – к удачному году

Вихрь на пустыре – к переменам в жизни

Аисты прилетели – к скорому теплу

Глобальный день резервного копирования данных

В наши дни защита ценной информации становится критически важной. Резервное копирование, или бэкап, представляет собой процесс создания дубликатов важных данных на внешнем носителе, что позволяет восстановить их в случае повреждения или полной утраты.

Выбор даты 31 марта обусловлен тем, что 1 апреля часто сопровождается всплеском вирусной активности, которая может привести к сбоям в работе компьютеров и даже к полной потере данных. Поэтому, в последний день марта рекомендуется всем пользователям создавать копии важных документов, ценной информации, любимых фотографий и видео на внешних носителях.

Фото: freepik.com/

В 1940 году начался выпуск танка Т-34

Этот танк был создан в период с 1937 по 1940 год конструкторским бюро завода №183 (сегодня это Харьковский завод транспортного машиностроения им. Малышева) под началом Михаила Кошкина.

В начале 1940 года были изготовлены два прототипа. Чтобы показать их высшему руководству страны, они были доставлены своим ходом из Харькова в Москву и обратно. Этот пробег длиной в полторы тысячи километров показал отличные характеристики Т-34. Танк легко развивал скорость до 54 километров в час и преодолевал различные препятствия, включая рвы и водные преграды.

31 марта 1940 года Комитет обороны СНК принял решение о немедленном запуске серийного производства этой бронемашины на заводе № 183 и на Сталинградском тракторном заводе.

Т-34 стал основной ударной силой Красной армии, успешно сражаясь против немецких тяжелых танков и другой бронетехники. Благодаря своей маневренности и скорости он мог быстро проникать в тыл врага.

Фото: скриншот видео Минобороны РФ

В 1889 году была открыта Эйфелева башня

Это сооружение было возведено в качестве центрального экспоната Всемирной выставки 1889 года, приуроченной к вековому юбилею Великой французской революции. Инженером, создавшим этот культовый символ, был Гюстав Эйфель.

На возведение башни потребовалось всего два года и два месяца с небольшим. На момент завершения строительства она являлась самой высокой конструкцией на планете, достигая высоты 300,65 метров. Башня превосходила по высоте пирамиду Хеопса, Кёльнский и Ульмский соборы почти в два раза.

Эйфелева башня по праву считается самой популярной туристической достопримечательностью в мире. С момента открытия ее посетили свыше 300 миллионов человек.