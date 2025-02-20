Какой праздник 21 февраля: каких бытовых вещей лучше избегать в этот день

21 февраля – день, который объединяет в себе почитание святого Захария Серповидца, покровителя земледельцев, и важные даты мировой истории. Этот день, отмечавшийся нашими предками особым вниманием к серпу и множеством примет, также знаменует собой Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода, юбилеи важных соглашений и событий, от Конвенции о психотропных веществах до основания Государственного исторического музея.
Захар Серповидец
Народный праздник получил свое название в честь святого Захария, который сыграл важную роль в нравственном воспитании еврейского народа. Его жизнь завершилась насильственной смертью — иудеи убили его за обличительную проповедь.
Святцы называют его Серповидцем, так как он однажды увидел в своем пророческом видении свиток, напоминающий по форме большой серп, который летел по воздуху.
В день памяти святого крестьяне уделяли особое внимание этому инструменту. Женщины, работающие на полях, молились Захарию о богатом урожае. В его день из чуланов доставали серпы, очищали их, точили и окропляли святой водой. Существовали пословицы: «Не точи серпы в последний момент перед жнивом» и «Если не обрежешь вовремя кривой серп, не сможешь собрать уши в поле».
Считалось, что Захарий Серповидец увидит усилия людей и поможет им, придавая серпам силу для успешного сбора урожая.
Что нельзя делать 21 февраля
- Следует воздержаться от визитов к врачу, особенно стоматологу.
- Будьте осторожны с острыми предметами.
- Уборка в доме в этот день нежелательна.
- Стрижка волос также не рекомендуется.
- Долгое созерцание в зеркале не является хорошей идеей.
Приметы на 21 февраля
- Существовало поверье, что гром в этот день предвещает летние дожди.
- Холодная погода сулила скорое потепление.
- Активные действия животных воспринимались как знак предстоящего похолодания.
- Если утром землю окутывал туман, это предсказывало снегопад.
- Иней, покрывающий деревья, обещал хороший урожай меда.
- Кружки вокруг Луны говорили о наступающем таянии снега.
Международный день родного языка
Эта памятная дата, установленная ООН на 31-й Генеральной конференции ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Она отмечается в честь событий 21 февраля 1952 года в Дакке (Бангладеш), когда полиция открыла огонь по студентам, протестующим за признание бенгали как одного из государственных языков.
В современном мире насчитывается приблизительно 7000 языков, и, по мнению экспертов, больше половины из них могут исчезнуть в течение нескольких поколений. Всего 4% населения говорит на 96% языков мира.
Всемирный день экскурсовода
Всемирный день экскурсовода был учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов в 1990 году и отмечается множеством мероприятий по всему миру.
В 1971 году была принята Конвенция о психотропных веществах
Документ, принятый в 1971 году в Вене, касался борьбы с незаконным оборотом психотропных веществ и их злоупотреблением. Он создаёт международные правила контроля за такими веществами, как галлюциногены, барбитураты и различные седативные препараты. Вступил в силу 16 августа 1976 года, к конвенции присоединились около 200 стран.
В 1931году произошел первый в истории подтвержденный захват самолета
Первый зафиксированный случай захвата самолета произошел в 1931 году в Перу. Пассажирский самолет American Airlines был окружен восставшими революционерами, которые требовали полета в Лиму для распространения листовок. Пилот отказался и вскоре был освобожден.
В 1872 году был основан Государственный исторический музей
Именно в этот день император Александр II утвердил указ об учреждении Русского национального музея имени наследника цесаревича Александра Александровича в Москве. Идея создания музея принадлежит организаторам Севастопольского отдела Политехнической выставки: полковнику Николаю Чепелевскому, археологу Алексею Уварову и генералу Александру Зелёному.
Для строительства музея Московская городская дума выделила участок на Красной площади. В августе 1875 года император Александр II заложил первый камень в его основание. Открытие музея состоялось восемь лет спустя, в мае 1883 года, во время коронационных торжеств с участием императора Александра III.
Название музея менялось несколько раз: с 1881 по 1917 годы он носил имя Императорского российского исторического, с 1917 года стал Государственным российским историческим, а с 1921 года – Государственным историческим.
В настоящее время на двух этажах почти 40 залов музея представлена история России от древнейших времен до начала XX века, с около 22 тысячами экспонатов на площади 4000 квадратных метров. Общая коллекция насчитывает около 5 миллионов единиц хранения.
В 1961 году было создано Агентство печати «Новости» (ныне МИА «Россия сегодня»
В 1961 году было основано Агентство печати «Новости», которое сейчас известно как МИА «Россия сегодня». Это учреждение возникло на основе Советского информационного бюро, существовавшего с 1941 года. Основатели Агентства печати «Новости» включали Союз журналистов СССР, Союз писателей СССР, Союз обществ дружбы и культурных связей с другими странами, а также общество «Знание».
Учредительная конференция прошла 21 февраля 1961 года в Доме дружбы с народами зарубежных стран, где было принято решение о создании АПН. Агентство имело представительства более чем в 120 странах мира и издавало 60 наименований на 45 языках, включая вестник «По Советскому Союзу», журнал «Спутник» и газету «Московские новости».
В 1990 году АПН было преобразовано в Информационное агентство «Новости», которое позднее стало Российским информационным агентством «Новости». В 2013 году, согласно указу президента Владимира Путина, на базе этого агентства и радиостанции «Голос России» было создано Международное информационное агентство «Россия сегодня».