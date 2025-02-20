21 февраля – день, который объединяет в себе почитание святого Захария Серповидца, покровителя земледельцев, и важные даты мировой истории. Этот день, отмечавшийся нашими предками особым вниманием к серпу и множеством примет, также знаменует собой Международный день родного языка, Всемирный день экскурсовода, юбилеи важных соглашений и событий, от Конвенции о психотропных веществах до основания Государственного исторического музея.

Захар Серповидец

Народный праздник получил свое название в честь святого Захария, который сыграл важную роль в нравственном воспитании еврейского народа. Его жизнь завершилась насильственной смертью — иудеи убили его за обличительную проповедь.

Святцы называют его Серповидцем, так как он однажды увидел в своем пророческом видении свиток, напоминающий по форме большой серп, который летел по воздуху.

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В день памяти святого крестьяне уделяли особое внимание этому инструменту. Женщины, работающие на полях, молились Захарию о богатом урожае. В его день из чуланов доставали серпы, очищали их, точили и окропляли святой водой. Существовали пословицы: «Не точи серпы в последний момент перед жнивом» и «Если не обрежешь вовремя кривой серп, не сможешь собрать уши в поле».

Считалось, что Захарий Серповидец увидит усилия людей и поможет им, придавая серпам силу для успешного сбора урожая.

Что нельзя делать 21 февраля

Следует воздержаться от визитов к врачу, особенно стоматологу.

Будьте осторожны с острыми предметами.

Уборка в доме в этот день нежелательна.

Стрижка волос также не рекомендуется.

Долгое созерцание в зеркале не является хорошей идеей.

Приметы на 21 февраля

Существовало поверье, что гром в этот день предвещает летние дожди.

Холодная погода сулила скорое потепление.

Активные действия животных воспринимались как знак предстоящего похолодания.

Если утром землю окутывал туман, это предсказывало снегопад.

Иней, покрывающий деревья, обещал хороший урожай меда.

Кружки вокруг Луны говорили о наступающем таянии снега.

Международный день родного языка

Эта памятная дата, установленная ООН на 31-й Генеральной конференции ЮНЕСКО 17 ноября 1999 года. Она отмечается в честь событий 21 февраля 1952 года в Дакке (Бангладеш), когда полиция открыла огонь по студентам, протестующим за признание бенгали как одного из государственных языков.

В современном мире насчитывается приблизительно 7000 языков, и, по мнению экспертов, больше половины из них могут исчезнуть в течение нескольких поколений. Всего 4% населения говорит на 96% языков мира.

Всемирный день экскурсовода

Всемирный день экскурсовода был учрежден Всемирной федерацией ассоциаций экскурсоводов в 1990 году и отмечается множеством мероприятий по всему миру.

В 1971 году была принята Конвенция о психотропных веществах

Документ, принятый в 1971 году в Вене, касался борьбы с незаконным оборотом психотропных веществ и их злоупотреблением. Он создаёт международные правила контроля за такими веществами, как галлюциногены, барбитураты и различные седативные препараты. Вступил в силу 16 августа 1976 года, к конвенции присоединились около 200 стран.

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В 1931году произошел первый в истории подтвержденный захват самолета

Первый зафиксированный случай захвата самолета произошел в 1931 году в Перу. Пассажирский самолет American Airlines был окружен восставшими революционерами, которые требовали полета в Лиму для распространения листовок. Пилот отказался и вскоре был освобожден.

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В 1872 году был основан Государственный исторический музей

Именно в этот день император Александр II утвердил указ об учреждении Русского национального музея имени наследника цесаревича Александра Александровича в Москве. Идея создания музея принадлежит организаторам Севастопольского отдела Политехнической выставки: полковнику Николаю Чепелевскому, археологу Алексею Уварову и генералу Александру Зелёному.

Для строительства музея Московская городская дума выделила участок на Красной площади. В августе 1875 года император Александр II заложил первый камень в его основание. Открытие музея состоялось восемь лет спустя, в мае 1883 года, во время коронационных торжеств с участием императора Александра III.

Название музея менялось несколько раз: с 1881 по 1917 годы он носил имя Императорского российского исторического, с 1917 года стал Государственным российским историческим, а с 1921 года – Государственным историческим.

В настоящее время на двух этажах почти 40 залов музея представлена история России от древнейших времен до начала XX века, с около 22 тысячами экспонатов на площади 4000 квадратных метров. Общая коллекция насчитывает около 5 миллионов единиц хранения.

В 1961 году было создано Агентство печати «Новости» (ныне МИА «Россия сегодня»

В 1961 году было основано Агентство печати «Новости», которое сейчас известно как МИА «Россия сегодня». Это учреждение возникло на основе Советского информационного бюро, существовавшего с 1941 года. Основатели Агентства печати «Новости» включали Союз журналистов СССР, Союз писателей СССР, Союз обществ дружбы и культурных связей с другими странами, а также общество «Знание».

Учредительная конференция прошла 21 февраля 1961 года в Доме дружбы с народами зарубежных стран, где было принято решение о создании АПН. Агентство имело представительства более чем в 120 странах мира и издавало 60 наименований на 45 языках, включая вестник «По Советскому Союзу», журнал «Спутник» и газету «Московские новости».

В 1990 году АПН было преобразовано в Информационное агентство «Новости», которое позднее стало Российским информационным агентством «Новости». В 2013 году, согласно указу президента Владимира Путина, на базе этого агентства и радиостанции «Голос России» было создано Международное информационное агентство «Россия сегодня».