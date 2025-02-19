Какой праздник 20 февраля: что нельзя надевать в этот день, чтобы не привлечь беду

20 февраля – день, который хранит в себе отголоски как древних славянских традиций, так и значимых исторических событий. Этот день, известный как Могущница, или Луковый день, отмечался нашими предками праздничной выпечкой с луком и поминанием предков. Но за традиционными обрядами и приметами скрываются более масштабные события

Могущница, луковый день

В этот день вспоминают Луку Елладского — греческого монаха, который жил в конце IX — первой половине X века. Он принял монашеский постриг в возрасте 14 лет, а под конец своих дней обосновался на склонах горы Геликон, где образовалась его община. В это время стартовало строительство храма в честь святой Варвары и монастыря.

На Руси в этот день традиционно пекли пироги, естественно, с луком. Семья обычно съедала лишь часть угощения, а остальное раздавали нищим — «на счастье». Верили, что каждое отданное возвращается с прибылью.

Реклама

Также поминались усопшие предки. Говорили: «Пока родители живы — почитай, ушли — поминай».

Этот день считался удачным для создания целебных снадобий из корней. Особую силу приписывали лапчатке — траве с листочками, похожими на крест. В народе ее называли «могущницей», что означало с большой силой. Именно от этого термина и произошло название праздника.

Что нельзя делать 20 февраля

Носить одежду зеленого цвета. Считалось, что в этот день зеленый оттенок может вызвать проблемы с самочувствием.

Приобретать дорогостоящие вещи. Совершение крупных покупок 20 февраля может привести к финансовым убыткам или неудачным вложениям.

Начинать новые проекты. Запуск новых начинаний в этот день не рекомендуется, так как это может обернуться неудачами.

Отказывать в помощи. Не следует отказывать тем, кто просит о поддержке, иначе можно притянуть к себе бедность и несчастья.

Провоцировать конфликты. Избегайте споров и разногласий, чтобы не навлечь беды на себя и своих близких.

Приметы на 20 февраля

Красный закат. Если солнце закатится в красный цвет, это предвещает холодное и ветреное лето.

Высоко плывущие облака. Высокие облака сигнализируют о скором потеплении и благоприятной погоде.

Туман на поверхности. Туман, стелющийся по земле, предвещает оттепель и приближение весны.

Гром в феврале. Если раздается гром в этот день, это считается плохой приметой, предвестником бед или неурожая.

Птицы на верхушках деревьев. Если птицы садятся на вершины деревьев, можно ожидать морозов.

Всемирный день социальной справедливости

Эта памятная дата была установлена Организацией Объединенных Наций в результате резолюции, принятой Генеральной Ассамблеей ООН 26 ноября 2007 года. Идея создания этого праздника принадлежит делегации Киргизии, которая получила поддержку от около 80 стран-членов ООН. Первый раз Всемирный день социальной справедливости был отмечен в 2009 году.

Изображение от snowing на Freepik

В Москве, на Красной площади, состоялось торжественное открытие памятника Минину и Пожарскому

После окончания Отечественной войны 1812 года памятник Минину и Пожарскому стал символом триумфа русского народа над Наполеоном. Торжественная церемония открытия монумента прошла на Красной площади 20 февраля 1818 года, в присутствии императора Александра I и большого количества зрителей.

Указом Петра I были введены рекрутские наборы

В конце XVII века в России началось формирование регулярной армии. Она комплектовалась на основе «вольницы», когда армия принимала добровольцев, и «даточных», что подразумевало принудительный набор крепостных крестьян. Существовала возможность заменить один призыв на денежный взнос в размере 11 рублей, однако вскоре стало ясно, что этого недостаточно, и помещики предпочитали уплачивать, нежели предоставлять рекрутов.

После указа Петра I армия и флот начали формироваться по системе рекрутского призыва, охватывая все податные классы — крестьян и мещан. Призыв осуществлялся на срок пожизненной службы, тогда как дворяне позже были освобождены от обязательств, и рекрутами становились, в основном, бедные слои населения.

К концу XVIII века срок службы постепенно сокращался — до 25 лет в 1793, 20 лет в 1834 и далее установлены 12, 10 и 7 лет. С 1831 года стали проводить ежегодные наборы. В 1874 году введена всеобщая воинская повинность для всех мужчин старше 21 года.

320 лет назад, в 1702 году, по указу Петра I была учреждена должность генерал-квартирмейстера, которому доверяли организацию передвижений войск, подготовку карт и строительство укреплений. Первым на эту должность стал князь Андрей Шаховской.

82 года назад в Мексике появился самый молодой вулкан на Земле – Парикутин

20 февраля 1943 года мексиканский фермер Дионисио Пулидо, работая на своём кукурузном поле, заметил отверстие в земле диаметром всего 7 сантиметров, из которого с большим напором поднимался дым.

Крестьянин сообщил властям о находке. Через несколько часов, по прибытии комиссии из города, дымящееся отверстие уже углубилось до 9 метров и продолжало расти. В 22:00 по местному времени начались взрывы, и груды расплавленной породы начали вылетать в воздух. Так возник самый молодой вулкан на планете.

Ранее, 5 февраля того же года, в окрестностях деревни Парикутин были зарегистрированы подземные толчки. За сутки до зарождения вулкана их насчитывалось уже около 300. Всего за несколько дней на месте поля поднялся вулканический конус высотой 150 метров, который выплёвывал пепел и камни, а вскоре из него потекла лава.

Через год новообразованный вулкан, названный в честь близлежащей деревни, достиг 336 метров. Сами жители деревни были вынуждены ее покинуть, и она была разрушена извержениями, как и ещё десять соседних деревень. Вулкан извергался в течение 9 лет, после чего «уснул» и остаётся в состоянии покоя до сих пор. Однако «спящий» вулкан представляет опасность тем, что может активизироваться в любой момент.