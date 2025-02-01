Какой праздник 2 февраля: народные приметы, традиции и памятные даты

2 февраля в народной традиции отмечен как Ефимов день. Торжество связано с народными приметами и поверьями о предстоящей весне и погоде на ближайшие месяцы. Что касается важных исторических событий нашей страны, то именно эта дата ознаменована разгромом советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве.

Ефимов день 2 февраля: традиции и приметы

Народное торжество Ефимов день связано с именем святого Евфимия Великого. Он также известен как Евфимий Благодушный или Евфимий-схимник. Жил святой в пятом веке. Вместе с такими святыми, как Антоний, Макарий и Пахомий Великий, он почитается как отшельник, являясь одним из основателей монашества и символом пустынной жизни.

Февраль — это месяц снежных бурь. На Руси нередко говорили: «Вьюги да метели под февраль налетели». Ефимов день не является исключением. «На Ефима ветры дули — шапку сдули, кафтан сняли, рукавицы сами спали» — так шутили в народе.

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Существовала еще одна пословица: «На Ефима с печи слезай — о Масленой гадай», подразумевающая, что природа в этот день может предсказать погоду на Масленицу. Если в этот день бушевала метель, весной тоже следовали морозы. Если же солнечно, то ждали дождливое лето. А ветер означал сырой год.

Также наблюдали за поведением домашних животных: если кошка скребет пол, а куры вертят хвостами — ждите метели.

Запреты 2 февраля

В этот день нельзя оставлять дома мусор и треснутую посуду.

Не рекомендуется поднимать с земли мелкие монеты — иначе жить будешь в нищете.

Старайтесь не петь после захода солнца, чтобы избежать несчастья.

Не перебирайте 2 февраля крупу, иначе будут конфликты.

Приметы 2 февраля

Если день ветреный, то лето будет дождливым.

Если утром облачно и закат багряный, то ожидаются сильные метели.

Если метель началась, то она может продолжаться до самой весны. Изморозь в этот день может привести к ночным заморозкам.

Если погода пасмурная и теплая, то метели будут сохраняться весь февраль и до середины марта.

Если в полдень тепло и солнечно, то весна наступит рано.

Если 1 и 2 февраля идет метель, то она будет продолжаться всю Масленичную неделю.

День разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в Сталинградской битве

День воинской славы России, посвящённый разгрому фашистов в Сталинградской битве, отмечается 2 февраля. Эта дата символизирует одну из самых значимых побед в Великой Отечественной войне, которая не только изменила ход войны, но и оказала огромное влияние на судьбу нашей страны.

Сталинградская битва, длившаяся с 17 июля 1942 года по 2 февраля 1943 года, стала одним из крупнейших и самых кровопролитных сражений в мировой истории. В ходе боев советские войска продемонстрировали выдающуюся храбрость и стойкость, сдерживая наступление немецких войск, а затем организовали контрнаступление, которое завершилось окружением и разгромом врага.

Победа под Сталинградом вдохновила народ, стала символом несгибаемой силы советского духа. Она дала начало масштабному контрнаступлению Красной Армии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны»

В 1943 году 2 февраля указом Президиума Верховного Совета СССР была учреждена медаль «Партизану Отечественной войны», присуждавшаяся за выдающиеся заслуги в организации партизанского движения и героизм в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками. Медаль имела две степени.

Первым кавалером медали стал Ефим Ильич Осипенко в июне 1943 года. Всего награду получили более 127 тысяч человек.

Партизанское движение, наиболее активно проявившееся в Белоруссии, на Украине и в ряде областей РСФСР, нанесло врагу огромный урон. Потери противника от действий советских партизан составили около миллиона солдат и офицеров. Были уничтожены тысячи единиц техники и инфраструктуры.

В 1918 году Совет народных комиссаров принял декрет «Об отделении церкви от государства и школы от церкви»

В 1918 году Совет народных комиссаров принял декрет о разделении церкви и государства, а также церкви и школы, положивший начало секуляризации советского государства. Декрет провозгласил свободу совести и вероисповедания, но одновременно лишил церковь статуса юридического лица и национализировал её имущество. В стране развернулась активная атеистическая пропаганда.

Декрет был отменён лишь в октябре 1990 года постановлением Верховного Совета РСФСР.

2 февраля — День сурка. Пора узнать, скоро ли наступит весна

Этот праздник связан с традицией наблюдения за сурком по имени Фил в городе Панксатони, Пенсильвания. Событие привлекло внимание благодаря своему весёлому характеру и местным традициям. Сурок выходит из своей норки, и в зависимости от того, увидит ли он свою тень, предсказывается окончание зимы. Если тень есть — зима продлится ещё шесть недель, если нет — весна наступит раньше. Праздник стал популярным и порождает множество мероприятий и празднований по всему миру.