Вукол Телятник 19 февраля: запреты, приметы, исторические факты

19 февраля – день, насыщенный событиями, как в масштабах страны, так и в рамках традиционных деревенских обрядов. В этот день переплетаются судьбы святого Вукола, покровителя скота, судьба китов, защищаемых от человеческой деятельности, и судьба пернатых, изучаемых орнитологами. Давайте окунёмся в историю этого дня, начиная с древних традиций Вуколы и заканчивая эпохальными изменениями, произошедшими в Российской империи.

Вукол Телятник, Жуколы

В этот день православные верующие отмечают память Святого Вукола, который был учеником апостола Иоанна Богослова и первым епископом Смирнской церкви в Малой Азии.

На Вукола особое внимание уделяли коровам, заботясь о их благополучном отелении. С этим днем связывали начало появления первых телят, именуемых жуколами, о которых говорили: «Придут Вуколы — перетелятся все жуколы». Коровам, ожидающим телят, давали много качественного корма, а хлев окуривали чабрецом, чтобы телята рождались крепкими, а молоко было вкусным.

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Также существовал обряд моления молока. После 12 удоев, когда молоко становилось готовым для употребления, хозяйки варили на нем кашу. Старшая женщина в доме поднимала горшок с кашей над головой, произнося: «На сто бычков! На тысячу телушек!». Каша съедалась всей семьей, а сено и овес отдавались корове, приволоку — теленку.

На Вукола вспоминали приметы о коровах и погоде, отмечая, что мороз в этот день предвещает бурную весну и жаркое лето.

Что нельзя делать 19 февраля

Запрещено одалживать деньги.

Нельзя раздавать свои вещи.

Запрещено выносить мусор из дома.

Нельзя принимать серьезные решения и заключать контракты.

Приметы на 19 февраля

Если у коровы появились двое телят одного окраса — это хороший знак.

Если телята отличаются по цвету — ожидай неприятностей.

Если корова спит, повернув голову на восток, — значит, теленок родится днем.

Холодный день предвещает жаркое и сухое лето.

Если на деревьях шуршат высохшие листья — будет снег.

Появление полевок на поверхности — к облачной погоде.

День кита (Всемирный день защиты морских млекопитающих)

Организация, которая была создана в 1986 году, начала свою деятельность в связи с введением запрета на коммерческую охоту на китов, который был установлен Международной китовой комиссией.

Каждый год в этот день экозащитные организации проводят различные мероприятия, направленные на защиту китов и других морских млекопитающих.

Кроме того, существует еще одна дата, приуроченная к таким акциям. 23 июля отмечается Всемирный день китов и дельфинов.

День орнитолога в России

Неофициальный праздник, посвященный орнитологам, стал отмечаться с 1983 года, когда было основано Всесоюзное орнитологическое общество при Академии наук СССР. Это объединение стало важной площадкой для научных исследований в области орнитологии.

В 1992 году организацию переименовали в Мензбировское орнитологическое общество в честь выдающегося ученого и орнитолога Михаила Александровича Мензбира, который существенно внес вклад в изучение птиц и развитие орнитологической науки в стране. Этот день стал символом признания труда орнитологов и важности их исследования для экосистемы и сохранения биоразнообразия.

Обычно в этот день проводятся различные мероприятия, такие как семинары, лекции и экскурсии, посвященные пернатым. Это также время для повышения информированности об охране природы и роли орнитологов в этом процессе.

Манифест об отмене крепостного права

19 февраля 1861 года, 160 лет назад, император Александр II утвердил один из ключевых документов в истории России — Манифест «О Всемилостивейшем даровании крепостным людям прав состояния свободных сельских обывателей». Этот акт обозначил окончание крепостного права в стране, представлявшего собой «совокупность юридических норм, закреплявших наиболее полную форму зависимости крестьянства от феодалов», как утверждается в Большой российской энциклопедии.

Поскольку отмена крепостной зависимости имела огромное значение, информацию об этом событии следовало с максимальной скоростью распространить даже по самым удалённым регионам, включая те, где крепостное право никогда не существовало, как, например, на Кольском Севере.

В наши дни такую задачу выполняют средства массовой информации, оперативно распространяя важные сообщения властей через прессу, радио, телевидение и интернет. В то время же отсутствовали радио и телевидение, а интернет был недоступен, и газеты читали лишь немногие образованные люди.