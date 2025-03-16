Какой праздник 17 марта: приметы, обряды и запреты дня

17 марта – день, богатый на события, традиции и исторические вехи. Эта дата переплетает народные поверья, связанные с прилетом грачей и началом весны, празднование Дня святого Патрика и знаменательное событие в истории России – отмену крепостного права.

Герасим Грачевник

В этот день православные вспоминают Герасима Иорданского, монаха V века родом из Ликии. Оставив обеспеченную семью, он выбрал путь отшельника, скитался по египетской пустыне, а затем основал монастырь на берегу реки Иордан. Предание гласит, что Герасим исцелил раненого льва и приручил его.

На Руси к Герасиму прилетали грачи с юга, двигаясь со скоростью теплого фронта – около 50 км в день. Если грачи сразу начинали латать гнезда, ждали скорой весны, а если медлили – холода могли задержаться. Прилет грачей служил сигналом к началу полевых работ через неделю.

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В этот день пекли «грачей» из теста для детей. Считалось, что рожденные в день этой трудолюбивой птицы сами отличаются трудолюбием.

Люди верили, что грачи изгоняют нечистую силу. Поэтому избавлялись от кикиморы, которая вредила по хозяйству. Для этого приглашали знахаря, читавшего заговоры и осматривающего дом. Кикимора возвращалась лишь осенью, после отлета грачей.

Существовали приметы и поговорки: «Грач на горе – весна во дворе», «Герасим грача ведет – скоро снег сойдет». Если грачи играют – будет хорошая погода, кричат – к дождю.

Что нельзя делать 17 марта?

Нельзя оставлять дом в беспорядке, чтобы не привлечь неудачи и разлад в семье.

Не стоит планировать важные дела или поездки, так как они могут быть неудачными.

Не рекомендуется давать в долг деньги, чтобы не потерять финансовую стабильность.

Нельзя игнорировать природные явления, так как они могут быть предупреждениями.

Приметы на 17 марта

Если день теплый и солнечный, то весна будет ранней и дружной.

Если снег тает быстро, то лето будет дождливым и прохладным.

Увидеть первую бабочку — к удаче и благополучию.

Если птицы возвращаются с юга, то скоро наступит устойчивое тепло.

Туман утром предвещает затяжную весну и позднее тепло.

День святого Патрика

Ежегодно отмечаемый культурно-религиозный праздник посвящен дню кончины святого Патрика, небесного покровителя Ирландии.

В Ирландии, Северной Ирландии, на острове Монтсеррат, а также в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор этот день имеет статус национального праздника. Ирландская диаспора по всему миру, особенно в США, Канаде, Великобритании и Австралии, широко отмечает этот день. Жители Южной Кореи, Аргентины, России и других стран также присоединяются к празднованию.

Святой Патрик, считающийся основателем и первым епископом ирландской христианской церкви, родился в IV веке в Британии, был похищен и обращен в рабство в Ирландии. В период неволи он обрел веру в Бога, совершил побег и вернулся в Галлию (современная Франция), где был рукоположен в дьякона, а затем в епископа. В 432 году он вернулся в Ирландию как проповедник христианства.

По разным данным, Патрик обратил в христианство более 100 тысяч ирландцев-язычников и основал более 300 церквей.

Он умер 17 марта 463 года и был причислен к лику святых до разделения Церкви. Русская православная церковь поминает Святого Патрика 30 марта (по старому стилю) с 2017 года.

Официальный символ праздника – трилистник, изображение трехпластинчатого листа клевера. Согласно легенде, Святой Патрик использовал клевер, чтобы объяснить концепцию Святой Троицы. Считается, что нашедший четырехлистный клевер в День святого Патрика обретет счастье, хотя это маловероятно.

В 1861 году был обнародован манифест Александра II об отмене крепостного права

1861 году император Александр II утвердил Манифест о даровании крепостным крестьянам прав свободных сельских жителей и Положение о крестьянах, выходящих из крепостной зависимости, включающее в себя 17 законодательных актов.

Эти документы предоставляли крестьянам гражданские права, такие как право на вступление в брак, заключение сделок и приобретение недвижимости. Формально они обретали юридическую свободу. Тем не менее, земля оставалась собственностью помещиков. За предоставленные им земельные наделы крестьяне, имевшие статус «временнообязанных», должны были выполнять повинности в пользу помещиков, которые по своему характеру были очень похожи на прежние крепостные обязанности.

В 1950 году мир узнал о новом радиоактивном элементе — Калифорний

98-й элемент периодической таблицы был создан в стенах Калифорнийского университета в Беркли командой под руководством физика-ядерщика Гленна Сиборга. Создатели решили дать новому элементу имя в честь своего университета.

Калифорний – один из самых дорогостоящих материалов в мире. Производство всего одного грамма этого металла оценивается примерно в 30 миллионов долларов. Этот химический элемент производят лишь в двух местах на планете: в российском городе Димитровграде и в Окриджской национальной лаборатории, расположенной в США.

В 1853 году именным указом императора Николая I была утверждена «Нормальная табель состава пожарной части в городах»

Впервые четкая система организации пожарной службы, основы которой заложены еще в 17 веке, была официально оформлена.

Согласно установленным правилам, все города России были классифицированы по семи категориям. Города с населением до двух тысяч жителей относились к первой категории, а к седьмой – города с населением от 25 до 30 тысяч. В каждой категории, начиная с первой, количество пожарных составляло 5, 12, 26, 39, 51, 63 и 75 человек под руководством брандмейстера.

Пожарные команды формировались из военнослужащих. Этот порядок действовал до 1874 года, когда был принят указ о введении всеобщей воинской повинности в России. В связи с этим, пожарным командам разрешили набирать молодых солдат для пополнения штата. Лица, зачисленные на службу в пожарную охрану, получали освобождение от воинской службы.