Выбирая украшения, многие ориентируются только на стиль и моду. Однако, как утверждают последователи ведической астрологии, энергетика металлов напрямую влияет на самочувствие и психологическое состояние. По словам шаманки и финалистки «Битвы экстрасенсов» Кажетты Ахметджановой, некоторые знаки зодиака могут столкнуться с тревожностью, головной болью и даже упадком сил из-за неправильно подобранного металла.

Кому не стоит носить серебро

Овны

Активные и решительные Овны относятся к огненной стихии. Серебро с его холодной энергией подавляет стремление к развитию и мешает в принятии решений. На деловых встречах и важных переговорах от украшений из этого металла лучше отказаться.

Близнецы

Воздушные Близнецы рискуют потерять свою внутреннюю силу, если будут регулярно носить серебро. Оно может провоцировать физическую слабость, головную боль и даже болевые ощущения в суставах, особенно от колец и браслетов.

Львы

Серебро подавляет природную харизму Льва. Этот металл способен понизить самооценку, вызвать апатию и внутреннюю неуверенность. Для тех, кто стремится к лидерству, светлый металл энергетически не подходит.

Девы

Серебро усиливает чувство отчуждения у представителей земной стихии. Несмотря на визуальную гармонию, украшения блокируют творческий поток и мешают Девам реализовать идеи. Особенно неблагоприятно носить их перед важными событиями.

Кому противопоказано золото

Раки

Представителям водной стихии золото противопоказано из-за его перегруженной энергетики. Оно усиливает внутреннюю тревожность, нарушает интуитивные процессы и мешает концентрации. Это особенно критично в периоды принятия важных решений.

Рыбы

Чувствительные и мечтательные Рыбы могут столкнуться с апатией и эмоциональной нестабильностью из-за золотых украшений. Они теряют связь с внутренним голосом, что затрудняет осознание собственных потребностей.

Скорпионы

Золото снижает мотивацию и страсть, с которыми Скорпионы обычно подходят к делу. Металл мешает стремлению к цели и может ослабить личную энергию. Особенно негативное влияние отмечается у людей, занятых в спорте, бизнесе и публичной деятельности.