Какие знаки зодиака видят вещие сны?

Астрологи и ясновидящие убеждены: способность предугадывать будущее по увиденным снам свойственна нескольким представителями зодиакального круга. О тех, кому нужно внимательнее следить за сновидениями, рассказала шаманка Кажетта Пятому телеканалу.

Сильной интуицией обладают представители знака Рак. Раки всегда планируют своё будущее, ориентируясь на ощущения и эмоции. Внутренние сигналы часто их не подводят. Ракам снятся сны, связанные с карьерным продвижением, путешествиями. Кстати, Раки хорошо разбираются не только в своих снах, но и могут расшифровать чужие.

Сны Близнецов необычайно яркие и часто указывают на различные события, которые произойдут в будущем. Так, представители этого знака могут не только почувствовать беду, но и найти разъяснения прошлого. Для окружающих Близнецы — прекрасный талисман и оберег от любых несчастий.

Овны прекрасно видят своё будущее во снах. Ещё одна их особенность – они могут предугадывать мировые события. Чаще всего Овнам снятся пророчества глобальных масштабов.

Девы пунктуальны, а потому во сне видят всё таким, каким оно должно быть по их желанию. Они часто верят в свои сновидения и во сне как бы расставляют все события жизни по местам. Их сны часто сбываются, особенно если Дева искренне верит в такое будущее всем сердцем.

А вот для Водолеев сны – заряд бодрости и позитива. Им почти не снятся кошмары, чаще они видят добрые и светлые события. На их радость многое из увиденного может сбыться, главное – прикладывать усилия.

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