Какие же злые люди: Лера Кудрявцева поддержала Анну Седокову

Телеведущая Лера Кудрявцева в телеграм-канале написала, что шокирована реакцией людей на самоубийство баскетболиста Яниса Тиммы. Её возмутили комментарии, которые пишут экс-супруге спортсмена Анне Седоковой.

Напомним, Янис Тимма покончил с собой 17 декабря. В СМИ сообщалось, что он находился в депрессии после развода с певицей.

«Как стервятники набросились на Седокову, готовы разорвать, обосрать, унизить, пригвоздить. Как же это страшно всё читать», — написала Кудрявцева.

Она отмечает, что человека не вернуть, это был его выбор. Депрессия — страшное заболевание. Обвинять в комментариях Седокову, по мнению Кудрявцевой, неправильно.

«Вы правда думаете, что ваши комментарии не ранят?» — задаёт вопрос Лера.

Она уверена, что сделав плохо другому человеку, заклеймив его, автор не станет счастливее.