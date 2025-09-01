Понедельник, 1 сентября, 2025
23.4 C
Рязань
Акценты

Какие законы вступают в силу в сентябре 2025 года

Алексей Самохин
Фото: Госдума

С сентября начинают действовать новые законы и правила. Среди них — меры по борьбе с мошенниками, усиление контроля за мигрантами и иностранными агентами, новые нормы для финансовой сферы, ЖКХ, образования и медицины. Об этом говорится на сайте Госдумы РФ. 

Основные законы с 1 сентября

Борьба с дистанционными хищениями

Операторы связи обязаны блокировать возврат средств с мобильных счетов, если у правоохранителей есть основания полагать, что деньги использовались при совершении преступления.

«Период охлаждения» для кредитов

Устанавливается пауза перед использованием выданных средств:

  • 4 часа — для сумм от 50 до 200 тыс. рублей;
  • 48 часов — для сумм свыше 200 тыс. рублей.

Банки и МФО обязаны проводить дополнительные проверки. Если проверок не было и возбуждено уголовное дело о краже, заемщик освобождается от обязательств по такому кредиту.

Самозапрет на кредиты

С 1 сентября через МФЦ можно подать заявление на добровольный отказ от оформления кредитов и займов. С марта 2025 года это станет доступно и на «Госуслугах».

Новые меры против кибермошенников

  • Возможность назначать доверенных лиц для подтверждения переводов и снятия наличных.
  • Отказ от массовых звонков у операторов связи.
  • Самозапрет на заключение договоров сотовой связи.
  • Маркировка звонков от компаний и ИП.

Запросы правоохранителей к банкам

Следователи и дознаватели смогут получать сведения о счетах и вкладах граждан и юрлиц по уголовным делам.

Контроль за мигрантами

  • В Москве и области запускается эксперимент по усиленному учету: обязательная регистрация, дактилоскопия, биометрия и отслеживание геолокации через приложение.
  • О смене места проживания мигранты должны сообщать МВД в течение 3 рабочих дней.
  • Исключение — дипломаты и граждане Беларуси.

Рост пошлин

Вводятся новые государственные пошлины для мигрантов (за регистрацию, продление пребывания, разрешения на работу, патенты). Действующие пошлины увеличиваются.

Права потребителей и жильцов

  • Запрещено навязывать платные услуги и товары. Можно требовать возврат денег за то, что предоставлено без согласия.
  • Управляющие компании обязаны ежегодно отчитываться перед собственниками домов по единому перечню.
  • В ЕГРН будут вносить сведения о членах семьи владельца жилья. Для ипотеки потребуется их нотариальное согласие.
  • Жильцы, не участвовавшие в приватизации и потерявшие жилье из-за изъятия земли, получат право на социальное жилье вне очереди.

Социальные и трудовые изменения

  • Подростки 14–18 лет смогут работать в праздники и выходные во время летних каникул. До 15 лет — только с согласием родителя.
  • Работодатели обязаны закрепить правила начисления премий. Уменьшать их можно только за период с дисциплинарным взысканием, и не более чем на 20% зарплаты.
  • Студенты-доноры получат выходные в день сдачи крови и медосмотра.
  • Выпускники колледжей смогут поступать в вузы по профилю без ЕГЭ, с внутренними экзаменами.
  • Студенты-туристы смогут работать гидами и экскурсоводами с 18 лет после аттестации.
  • Учителей будут переподготавливать только в госорганизациях.

Здравоохранение

  • Закреплен перечень стратегически значимых лекарств — их производство должно быть в России.
  • Медработники смогут назначать только зарегистрированные и безопасные БАДы. Опасные добавки запретят.
  • Усилится защита прав пациентов: страховые компании помогут оспаривать отказы в медпомощи.
  • Повышается размер пособия по беременности и родам для студенток: 100% прожиточного минимума (в среднем — 90 202 рубля).

Экономика, экология и регионы

  • Вводятся единые требования к концессионерам в ЖКХ, включая опыт и гарантии.
  • Уточняется порядок внесудебного банкротства.
  • Программа «Арктический гектар» расширяется на районы Югры.
  • Создается система регулирования гостевых домов (с 1.09.2025 по 31.12.2027).
  • В Лесном кодексе появляется отдельная глава о семеноводстве.
  • Запрещено производство неутилизируемых товаров, включая некоторые виды ПЭТ-упаковки.
  • Президент сможет создавать и расширять национальные парки.

Финансовая сфера

  • Граждане смогут отказаться от взаимодействия с коллекторами.
  • ФАС будет согласовывать сделки крупных финорганизаций.
  • Усилится защита персональных данных: согласие на их обработку оформляется отдельно.
  • Установлен контроль за оборотом табака и минимальной ценой на него.
  • Импортный алкоголь будут маркировать в России.

Безопасность

  • Запрещено проводить массовые мероприятия в местах без условий для безопасности.
  • Уточнены правила работы аварийно-спасательных служб на нефтегазовых месторождениях.
  • Усилена ответственность для иноагентов (штрафы до 500 тыс. рублей).
  • Иноагентам полностью запретили образовательную и просветительскую деятельность.
  • Вводится штраф за целенаправленный поиск экстремистских материалов в интернете (3–5 тыс. рублей).
  • Уточнено понятие пропаганды наркотиков, введена уголовная ответственность (до 2 лет лишения свободы).
  • За продажу газосодержащих товаров детям — штрафы до 2 млн рублей.

Транспорт и туризм

  • Закреплены основы высокоскоростного ж/д транспорта.
  • Определены правила железнодорожного туризма.
  • Туроператоры, работающие с дружественными странами, получат льготы.
  • Уточнена ответственность за нарушения в турсфере (с 6 сентября).

Таблица законов, вступающих в силу в сентябре 2025 года

ДатаТемаОсновные изменения
1 сентябряБорьба с мошенничеством• Блокировка возврата денег с мобильных счетов при подозрении на преступление.
• «Период охлаждения» для кредитов (4–48 ч).
• Самозапрет на кредиты через МФЦ.
• Возможность назначать доверенных лиц для переводов, отказ от массовых звонков, маркировка звонков.
• Право силовиков запрашивать данные о счетах.
Контроль за мигрантами• В Москве и МО — эксперимент с регистрацией, биометрией и отслеживанием геолокации.
• Уведомление МВД о смене адреса в течение 3 дней.
• Рост госпошлин за регистрацию и разрешения.
Права потребителей• Запрет навязывать дополнительные платные услуги.
• Возможность требовать возврат денег за ненужные товары/услуги.
ЖКХ и жильё• Управляющие компании обязаны отчитываться перед жильцами.
• В ЕГРН вносят данные о членах семьи владельца.
• Для ипотеки требуется нотариальное согласие семьи.
• Жильцы, потерявшие дом при изъятии земли, получают социальное жильё вне очереди.
Труд и соцсфера• Подростки 14–18 лет могут работать в праздники и выходные летом.
• Работодатели обязаны закрепить правила премий (снижение ≤20%).
• Студенты-доноры получают выходные.
• Выпускники колледжей по профилю поступают в вузы без ЕГЭ.
• Студенты-туристы могут работать гидами.
• Учителей переподготавливают только в госорганизациях.
Здравоохранение• Вводятся стратегически значимые лекарства (производство в РФ).
• Запрет опасных БАДов, блокировка сайтов с запрещёнными добавками.
• Усиление защиты прав пациентов через страховые компании.
• Пособие по беременности и родам студенткам = 100% прожиточного минимума (≈90 202 руб.).
Экономика и регионы• Новые требования к концессионерам в ЖКХ.
• Уточнение процедуры внесудебного банкротства.
• «Арктический гектар» расширен на районы Югры.
• Эксперимент по регулированию гостевых домов (2025–2027).
• Новая глава о лесном семеноводстве.
• Запрет неутилизируемых товаров (часть ПЭТ-упаковки).
• Президент сможет создавать национальные парки.
Финансы и защита граждан• Возможность отказаться от взаимодействия с коллекторами.
• Сделки крупных финорганизаций согласовываются с ФАС.
• Согласие на обработку персональных данных — отдельный документ.
• Устанавливается минимальная цена на табак.
• Импортный алкоголь маркируется в РФ.
Безопасность и иноагенты• Запрет мероприятий без условий для безопасности.
• Новые правила аварийно-спасательных работ на нефтегазовых объектах.
• Ужесточение штрафов для иноагентов (до 500 тыс. руб.).
• Полный запрет иноагентов в образовании и просветительстве.
• Штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете (3–5 тыс. руб.).
• Уточнено понятие пропаганды наркотиков, ответственность до 2 лет лишения свободы.
• Штрафы за продажу газосодержащих товаров детям (до 2 млн руб.).
Транспорт и туризм• Основы высокоскоростного ж/д транспорта.
• Правила ж/д туризма.
• Льготы туроператорам, работающим с дружественными странами.
2 сентябряАлкогольЛицензию на продажу алкоголя будут приостанавливать и аннулировать только по объектам, где выявлены нарушения.
6 сентябряТуризмВводится административная ответственность за нарушения: работа без подготовки, размещение недостоверной информации, нарушение правил экскурсий и размещения туристов.

Самые читаемые материалы

Новости России

Раскрыты детали смерти школьницы во время репетиции к 1 сентября в Бердске

Девятиклассница, умершая во время репетиции к 1 сентября в...
Интересное

Православным рассказали, как без греха утилизировать старые иконы 

Диакон отметил, что выбрасывать их в реку — устаревший и сегодня нежелательный способ, так как это загрязняет водоёмы.
Новости России

С 1 сентября для водителей в России наступает новая реальность: эти 8 изменений могут вас удивить и расстроить

С приходом осени жизнь автомобилистов в России заметно изменится. Сразу несколько важных нововведений вступят в силу с 1 сентября.
Новости России

Альпинист из группы спасения рассказал, что погубило Наговицину

Участник всех трех операций по спасанию Натальи Наговициной Святослав...
Новости России

Ситуация вокруг Покровска развивается стремительно — ВХ

Похоже, что события на этом участке фронта перешли в решающую фазу. Поступающие сведения позволяют предположить, что российские войска уже вошли в центральную часть города.

Последние новости

Интересное

Жёсткость, мягкость или третий путь? Астролог рассказал, как в итоге поступит с Украиной Дональд Трамп

Дальнейшая судьба Незалежной будет зависеть от того, о чём договорятся Москва и Вашингтон.
Новости России

Роскошь или бессмысленная трата? В Москве покупают учителям букеты за 10 000 рублей

Самые простые и недорогие букеты можно найти по цене от 1,3 тысячи рублей. Самым популярным выбором у родителей оказались подсолнухи.
Экология, природа, животные

Срезать или выкручивать грибы: миколог поставила точку в давнем споре 

По словам ученой, можно смело срезать или выкручивать грибы — это никак не повредит грибнице, ведь все необходимые для размножения споры все равно останутся в почве.
Кино и ТВ

Александр Петров станет ведущим приключенческого шоу «Форт. Возвращение легенды» на СТС

Съёмки проходят в туристско-рекреационном кластере «Остров фортов» в Кронштадте. Основные события разворачиваются на территории легендарного морского форта Император Александр Первый.
Общество

Рязанский «Электропрофсоюз» отметил День флага России на воде

В сплаве  кроме представителей областного комитета и молодежного совета приняли участие команды филиала «Рязаньэнерго» и Ново-Рязанской ТЭЦ. 
Спорт

Чемпион 4-го этапа рыбатлона в Рязани определился на последних метрах

В последний день лета в Рязани на Рюминском пруду у стадиона ЦСК состоялся 4-й этап рязанского рыбатлона, где и определился чемпион общего зачета.
Власть и политика

Карин Кнайсль прыгнула с парашютом в Рязанской области

Кнайсль поблагодарила за такую возможность губернатора Павла Малкова. По её словам, Малков — настоящий спортсмен, она прыгнула из самолёта вместе с ним. 
Культура и события

1 сентября изменились правила въезда на территорию комплекса «В некотором царстве» 

Желающим посетить это место стоит приготовить по 300 рублей с человека.