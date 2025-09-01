Какие законы вступают в силу в сентябре 2025 года

С сентября начинают действовать новые законы и правила. Среди них — меры по борьбе с мошенниками, усиление контроля за мигрантами и иностранными агентами, новые нормы для финансовой сферы, ЖКХ, образования и медицины. Об этом говорится на сайте Госдумы РФ.
Основные законы с 1 сентября
Борьба с дистанционными хищениями
Операторы связи обязаны блокировать возврат средств с мобильных счетов, если у правоохранителей есть основания полагать, что деньги использовались при совершении преступления.
«Период охлаждения» для кредитов
Устанавливается пауза перед использованием выданных средств:
- 4 часа — для сумм от 50 до 200 тыс. рублей;
- 48 часов — для сумм свыше 200 тыс. рублей.
Банки и МФО обязаны проводить дополнительные проверки. Если проверок не было и возбуждено уголовное дело о краже, заемщик освобождается от обязательств по такому кредиту.
Самозапрет на кредиты
С 1 сентября через МФЦ можно подать заявление на добровольный отказ от оформления кредитов и займов. С марта 2025 года это станет доступно и на «Госуслугах».
Новые меры против кибермошенников
- Возможность назначать доверенных лиц для подтверждения переводов и снятия наличных.
- Отказ от массовых звонков у операторов связи.
- Самозапрет на заключение договоров сотовой связи.
- Маркировка звонков от компаний и ИП.
Запросы правоохранителей к банкам
Следователи и дознаватели смогут получать сведения о счетах и вкладах граждан и юрлиц по уголовным делам.
Контроль за мигрантами
- В Москве и области запускается эксперимент по усиленному учету: обязательная регистрация, дактилоскопия, биометрия и отслеживание геолокации через приложение.
- О смене места проживания мигранты должны сообщать МВД в течение 3 рабочих дней.
- Исключение — дипломаты и граждане Беларуси.
Рост пошлин
Вводятся новые государственные пошлины для мигрантов (за регистрацию, продление пребывания, разрешения на работу, патенты). Действующие пошлины увеличиваются.
Права потребителей и жильцов
- Запрещено навязывать платные услуги и товары. Можно требовать возврат денег за то, что предоставлено без согласия.
- Управляющие компании обязаны ежегодно отчитываться перед собственниками домов по единому перечню.
- В ЕГРН будут вносить сведения о членах семьи владельца жилья. Для ипотеки потребуется их нотариальное согласие.
- Жильцы, не участвовавшие в приватизации и потерявшие жилье из-за изъятия земли, получат право на социальное жилье вне очереди.
Социальные и трудовые изменения
- Подростки 14–18 лет смогут работать в праздники и выходные во время летних каникул. До 15 лет — только с согласием родителя.
- Работодатели обязаны закрепить правила начисления премий. Уменьшать их можно только за период с дисциплинарным взысканием, и не более чем на 20% зарплаты.
- Студенты-доноры получат выходные в день сдачи крови и медосмотра.
- Выпускники колледжей смогут поступать в вузы по профилю без ЕГЭ, с внутренними экзаменами.
- Студенты-туристы смогут работать гидами и экскурсоводами с 18 лет после аттестации.
- Учителей будут переподготавливать только в госорганизациях.
Здравоохранение
- Закреплен перечень стратегически значимых лекарств — их производство должно быть в России.
- Медработники смогут назначать только зарегистрированные и безопасные БАДы. Опасные добавки запретят.
- Усилится защита прав пациентов: страховые компании помогут оспаривать отказы в медпомощи.
- Повышается размер пособия по беременности и родам для студенток: 100% прожиточного минимума (в среднем — 90 202 рубля).
Экономика, экология и регионы
- Вводятся единые требования к концессионерам в ЖКХ, включая опыт и гарантии.
- Уточняется порядок внесудебного банкротства.
- Программа «Арктический гектар» расширяется на районы Югры.
- Создается система регулирования гостевых домов (с 1.09.2025 по 31.12.2027).
- В Лесном кодексе появляется отдельная глава о семеноводстве.
- Запрещено производство неутилизируемых товаров, включая некоторые виды ПЭТ-упаковки.
- Президент сможет создавать и расширять национальные парки.
Финансовая сфера
- Граждане смогут отказаться от взаимодействия с коллекторами.
- ФАС будет согласовывать сделки крупных финорганизаций.
- Усилится защита персональных данных: согласие на их обработку оформляется отдельно.
- Установлен контроль за оборотом табака и минимальной ценой на него.
- Импортный алкоголь будут маркировать в России.
Безопасность
- Запрещено проводить массовые мероприятия в местах без условий для безопасности.
- Уточнены правила работы аварийно-спасательных служб на нефтегазовых месторождениях.
- Усилена ответственность для иноагентов (штрафы до 500 тыс. рублей).
- Иноагентам полностью запретили образовательную и просветительскую деятельность.
- Вводится штраф за целенаправленный поиск экстремистских материалов в интернете (3–5 тыс. рублей).
- Уточнено понятие пропаганды наркотиков, введена уголовная ответственность (до 2 лет лишения свободы).
- За продажу газосодержащих товаров детям — штрафы до 2 млн рублей.
Транспорт и туризм
- Закреплены основы высокоскоростного ж/д транспорта.
- Определены правила железнодорожного туризма.
- Туроператоры, работающие с дружественными странами, получат льготы.
- Уточнена ответственность за нарушения в турсфере (с 6 сентября).
Таблица законов, вступающих в силу в сентябре 2025 года
|Дата
|Тема
|Основные изменения
|1 сентября
|Борьба с мошенничеством
|• Блокировка возврата денег с мобильных счетов при подозрении на преступление.
• «Период охлаждения» для кредитов (4–48 ч).
• Самозапрет на кредиты через МФЦ.
• Возможность назначать доверенных лиц для переводов, отказ от массовых звонков, маркировка звонков.
• Право силовиков запрашивать данные о счетах.
|Контроль за мигрантами
|• В Москве и МО — эксперимент с регистрацией, биометрией и отслеживанием геолокации.
• Уведомление МВД о смене адреса в течение 3 дней.
• Рост госпошлин за регистрацию и разрешения.
|Права потребителей
|• Запрет навязывать дополнительные платные услуги.
• Возможность требовать возврат денег за ненужные товары/услуги.
|ЖКХ и жильё
|• Управляющие компании обязаны отчитываться перед жильцами.
• В ЕГРН вносят данные о членах семьи владельца.
• Для ипотеки требуется нотариальное согласие семьи.
• Жильцы, потерявшие дом при изъятии земли, получают социальное жильё вне очереди.
|Труд и соцсфера
|• Подростки 14–18 лет могут работать в праздники и выходные летом.
• Работодатели обязаны закрепить правила премий (снижение ≤20%).
• Студенты-доноры получают выходные.
• Выпускники колледжей по профилю поступают в вузы без ЕГЭ.
• Студенты-туристы могут работать гидами.
• Учителей переподготавливают только в госорганизациях.
|Здравоохранение
|• Вводятся стратегически значимые лекарства (производство в РФ).
• Запрет опасных БАДов, блокировка сайтов с запрещёнными добавками.
• Усиление защиты прав пациентов через страховые компании.
• Пособие по беременности и родам студенткам = 100% прожиточного минимума (≈90 202 руб.).
|Экономика и регионы
|• Новые требования к концессионерам в ЖКХ.
• Уточнение процедуры внесудебного банкротства.
• «Арктический гектар» расширен на районы Югры.
• Эксперимент по регулированию гостевых домов (2025–2027).
• Новая глава о лесном семеноводстве.
• Запрет неутилизируемых товаров (часть ПЭТ-упаковки).
• Президент сможет создавать национальные парки.
|Финансы и защита граждан
|• Возможность отказаться от взаимодействия с коллекторами.
• Сделки крупных финорганизаций согласовываются с ФАС.
• Согласие на обработку персональных данных — отдельный документ.
• Устанавливается минимальная цена на табак.
• Импортный алкоголь маркируется в РФ.
|Безопасность и иноагенты
|• Запрет мероприятий без условий для безопасности.
• Новые правила аварийно-спасательных работ на нефтегазовых объектах.
• Ужесточение штрафов для иноагентов (до 500 тыс. руб.).
• Полный запрет иноагентов в образовании и просветительстве.
• Штрафы за поиск экстремистских материалов в интернете (3–5 тыс. руб.).
• Уточнено понятие пропаганды наркотиков, ответственность до 2 лет лишения свободы.
• Штрафы за продажу газосодержащих товаров детям (до 2 млн руб.).
|Транспорт и туризм
|• Основы высокоскоростного ж/д транспорта.
• Правила ж/д туризма.
• Льготы туроператорам, работающим с дружественными странами.
|2 сентября
|Алкоголь
|Лицензию на продажу алкоголя будут приостанавливать и аннулировать только по объектам, где выявлены нарушения.
|6 сентября
|Туризм
|Вводится административная ответственность за нарушения: работа без подготовки, размещение недостоверной информации, нарушение правил экскурсий и размещения туристов.