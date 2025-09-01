Какие законы вступают в силу в сентябре 2025 года

С сентября начинают действовать новые законы и правила. Среди них — меры по борьбе с мошенниками, усиление контроля за мигрантами и иностранными агентами, новые нормы для финансовой сферы, ЖКХ, образования и медицины. Об этом говорится на сайте Госдумы РФ.

Основные законы с 1 сентября

Борьба с дистанционными хищениями

Операторы связи обязаны блокировать возврат средств с мобильных счетов, если у правоохранителей есть основания полагать, что деньги использовались при совершении преступления.

«Период охлаждения» для кредитов

Устанавливается пауза перед использованием выданных средств:

4 часа — для сумм от 50 до 200 тыс. рублей;



48 часов — для сумм свыше 200 тыс. рублей.



Банки и МФО обязаны проводить дополнительные проверки. Если проверок не было и возбуждено уголовное дело о краже, заемщик освобождается от обязательств по такому кредиту.

Самозапрет на кредиты

С 1 сентября через МФЦ можно подать заявление на добровольный отказ от оформления кредитов и займов. С марта 2025 года это станет доступно и на «Госуслугах».

Новые меры против кибермошенников

Возможность назначать доверенных лиц для подтверждения переводов и снятия наличных.



Отказ от массовых звонков у операторов связи.



Самозапрет на заключение договоров сотовой связи.



Маркировка звонков от компаний и ИП.



Запросы правоохранителей к банкам

Следователи и дознаватели смогут получать сведения о счетах и вкладах граждан и юрлиц по уголовным делам.

Контроль за мигрантами

В Москве и области запускается эксперимент по усиленному учету: обязательная регистрация, дактилоскопия, биометрия и отслеживание геолокации через приложение.



О смене места проживания мигранты должны сообщать МВД в течение 3 рабочих дней.



Исключение — дипломаты и граждане Беларуси.



Рост пошлин

Вводятся новые государственные пошлины для мигрантов (за регистрацию, продление пребывания, разрешения на работу, патенты). Действующие пошлины увеличиваются.

Права потребителей и жильцов

Запрещено навязывать платные услуги и товары. Можно требовать возврат денег за то, что предоставлено без согласия.



Управляющие компании обязаны ежегодно отчитываться перед собственниками домов по единому перечню.



В ЕГРН будут вносить сведения о членах семьи владельца жилья. Для ипотеки потребуется их нотариальное согласие.



Жильцы, не участвовавшие в приватизации и потерявшие жилье из-за изъятия земли, получат право на социальное жилье вне очереди.



Социальные и трудовые изменения

Подростки 14–18 лет смогут работать в праздники и выходные во время летних каникул. До 15 лет — только с согласием родителя.



Работодатели обязаны закрепить правила начисления премий. Уменьшать их можно только за период с дисциплинарным взысканием, и не более чем на 20% зарплаты.



Студенты-доноры получат выходные в день сдачи крови и медосмотра.



Выпускники колледжей смогут поступать в вузы по профилю без ЕГЭ, с внутренними экзаменами.



Студенты-туристы смогут работать гидами и экскурсоводами с 18 лет после аттестации.



Учителей будут переподготавливать только в госорганизациях.



Здравоохранение

Закреплен перечень стратегически значимых лекарств — их производство должно быть в России.



Медработники смогут назначать только зарегистрированные и безопасные БАДы. Опасные добавки запретят.



Усилится защита прав пациентов: страховые компании помогут оспаривать отказы в медпомощи.



Повышается размер пособия по беременности и родам для студенток: 100% прожиточного минимума (в среднем — 90 202 рубля).



Экономика, экология и регионы

Вводятся единые требования к концессионерам в ЖКХ, включая опыт и гарантии.



Уточняется порядок внесудебного банкротства.



Программа «Арктический гектар» расширяется на районы Югры.



Создается система регулирования гостевых домов (с 1.09.2025 по 31.12.2027).



В Лесном кодексе появляется отдельная глава о семеноводстве.



Запрещено производство неутилизируемых товаров, включая некоторые виды ПЭТ-упаковки.



Президент сможет создавать и расширять национальные парки.



Финансовая сфера

Граждане смогут отказаться от взаимодействия с коллекторами.



ФАС будет согласовывать сделки крупных финорганизаций.



Усилится защита персональных данных: согласие на их обработку оформляется отдельно.



Установлен контроль за оборотом табака и минимальной ценой на него.



Импортный алкоголь будут маркировать в России.



Безопасность

Запрещено проводить массовые мероприятия в местах без условий для безопасности.



Уточнены правила работы аварийно-спасательных служб на нефтегазовых месторождениях.



Усилена ответственность для иноагентов (штрафы до 500 тыс. рублей).



Иноагентам полностью запретили образовательную и просветительскую деятельность.



Вводится штраф за целенаправленный поиск экстремистских материалов в интернете (3–5 тыс. рублей).



Уточнено понятие пропаганды наркотиков, введена уголовная ответственность (до 2 лет лишения свободы).



За продажу газосодержащих товаров детям — штрафы до 2 млн рублей.



Транспорт и туризм

Закреплены основы высокоскоростного ж/д транспорта.



Определены правила железнодорожного туризма.



Туроператоры, работающие с дружественными странами, получат льготы.



Уточнена ответственность за нарушения в турсфере (с 6 сентября).

Таблица законов, вступающих в силу в сентябре 2025 года