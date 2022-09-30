Пятница, 30 сентября, 2022
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Какие законы вступают в силу в России в октябре 2022

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Фото пресс-службы Госдумы РФ

В октябре 2022 года в России вступаю в силу несколько новых законов. Часть из них напрямую коснётся каждого гражданина. Обзор изменений законодательства подготовила Госдума.

Речь идёт о производстве жизненно важных лекарств, дополнительной поддержке транспортного комплекса для снижения последствий западных санкций. Еще больше пособий переведут на карту «Мир», а получение государственных и муниципальных услуг станет проще и оперативнее.

Граждане смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции в банке (например, на переводы или онлайн-кредитование).

Подробная информация в карточках.

Какие законы вступают в силу в России в октябре 2022
Какие законы вступают в силу в России в октябре 2022
Какие законы вступают в силу в России в октябре 2022
Какие законы вступают в силу в России в октябре 2022
Какие законы вступают в силу в России в октябре 2022
Какие законы вступают в силу в России в октябре 2022
Какие законы вступают в силу в России в октябре 2022
Какие законы вступают в силу в России в октябре 2022
Какие законы вступают в силу в России в октябре 2022
Какие законы вступают в силу в России в октябре 2022
Законы, вступающие в силу в октябре 2022 года
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