Какие законы вступают в силу в России в октябре 2022

В октябре 2022 года в России вступаю в силу несколько новых законов. Часть из них напрямую коснётся каждого гражданина. Обзор изменений законодательства подготовила Госдума.

Речь идёт о производстве жизненно важных лекарств, дополнительной поддержке транспортного комплекса для снижения последствий западных санкций. Еще больше пособий переведут на карту «Мир», а получение государственных и муниципальных услуг станет проще и оперативнее.

Граждане смогут самостоятельно устанавливать запрет на онлайн-операции в банке (например, на переводы или онлайн-кредитование).

Подробная информация в карточках.