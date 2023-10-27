Какие законы вступают в силу в ноябре в России?

Перерасчёт надбавок к пенсии, новые стипендии и новое в маркировке ряда товаров. Какие законы вступают в силу в ноябре 2023 года, рассказывает «Парламентская газета».

1 ноября надбавки к пенсии членам летных экипажей самолетов гражданской авиации и работникам угольной промышленности пересчитают. Размер выплат для них корректируют четыре раза в год.

С 1 ноября корректировку произведут, если обращение за назначением (перерасчетом размера) и выплатой (возобновлением выплаты) надбавки к пенсии, а также изменение суммы взносов, влекущее перерасчет, произошли в период с 1 июля по 30 сентября.

Также с 1 ноября некоторых аспирантов ждут дополнительные стипендии.

Персоеальные стипендии имени физика Басова будут полагаться аспирантам-очникам физического института имени Лебедева. Размер стипендии — 20 тысяч рублей ежемесячно. Назначать выплаты ежегодно будет Минобрнауки, а отбирать кандидатов — специальная конкурсная комиссия.

3 ноября упростят процедуру внесудебного банкротства. Теперь пенсионеры и люди, единственный доход которых выплаты социального характера, смогут инициировать внесудебную процедуру личного банкротства через год после начала принудительного взыскания долга с них.

По новому закону также повышается максимальный размер долга для внесудебного банкротства с 500 тысяч до 1 миллиона рублей. Минимальный порог задолженности снижается до 25 тысяч рублей.

Срок, по истечении которого человек вправе повторно подать заявление на внесудебное банкротство, составит 5 лет вместо 10.

С 9 ноября унифицируют правила маркировки лекарств, телефонов и напитков.

Теперь в ЕАЭС маркировка будет вестись по общим правилам. Такие Решения Совета Евразийской экономической комиссии вступают в силу 9 ноября.

Так, государства-члены ЕАЭС могут самостоятельно определять дату введения и порядок маркировки продукции средствами идентификации на своей территории. Евразийскую экономическую комиссию нужно уведомить об этом не позднее чем за 6 месяцев до даты введения маркировки.

При этом запрет на ввод в оборот немаркированных телефонов и ноутбуков не может быть введен ранее 1 октября 2023 года. В отношении безалкогольных напитков запрет на ввод немаркированных товаров не может быть введен ранее 1 декабря 2023 года, в отношении соков — ранее 1 июня 2024 года.