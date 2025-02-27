Какие законы вступают в силу в марте 2025 года

Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин сообщил о новых законах, которые начнут действовать с марта 2025 года.

📌 Защита здоровья детей — один из приоритетов Государственной Думы.

Приняты решения, направленные на ограждение несовершеннолетних от опасной продукции, способной привести к серьёзным заболеваниям. В частности, вводится запрет на продажу детям энергетиков и газосодержащих товаров.

📌 Наказание для предателей страны.

С марта вступает в силу закон, обязывающий иноагентов перечислять на специальный рублёвый счёт доходы от продажи недвижимости, транспорта, процентов по вкладам и использования интеллектуальной собственности. Воспользоваться этими средствами можно будет только после снятия статуса иностранного агента.

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📌 Защита от кредитных мошенников.

У граждан появится возможность установить самозапрет на оформление кредитов. Это поможет предотвратить случаи, когда преступники оформляют займы на чужое имя, используя украденные или полученные обманом персональные данные.

📌 Прозрачность рекламы кредитов.

Теперь в рекламе кредитов и займов обязаны указывать все условия, влияющие на полную стоимость, или предоставлять ссылку на сайт с подробной информацией. Также появится обязательное предупреждение о рисках, чтобы граждане могли принимать более взвешенные решения.