Какие законы вступают в силу в апреле

В апреле в России вступают в России сразу несколько новых законов. Председатель Госдумы РФ Вячеслав Володин поделился подробностями законодательных нововведений. Они подразумевают новые ограничения для мигрантов и механизмы борьбы с мошенниками.

С апреля 2025 года детей мигрантов не будут принимать в школы без знания русского языка. Для них при поступлении в образовательную организацию будет проводиться не только проверка законности нахождения на территории РФ, и но знание русского языка.

— Это важно как для самого ребёнка, его социальной адаптации и успешного освоения школьной программы, так и для одноклассников и учителей, — обращает внимание Володин.

Также в России начнёт действовать закон, направленный на борьбу с телефонными мошенниками. Согласно нововведениям, на одного гражданина России может быть зарегистрировано не более 20 sim-карт. Вместе с тем на Госуслугах появится возможность проверить число оформленных на себя карт связи.

— Всё это будет способствовать борьбе с кибермошенничеством, в котором задействованы услуги связи, — говорится в сообщении. Реклама

В лагерях тем временем начнут применять единую программу воспитательной работы. Педагоги и работники учреждений отдыха и оздоровления будут обязаны формировать планы на её основе.

— Исходя из программы, подрастающему поколению будут прививать традиционные духовно-нравственные ценности. Отдельное внимание планируется уделить формированию уважения к памяти защитников Отечества и трудолюбия, — отмечает председатель ГД.

Кроме того, в апреле в России вырастут социальные пенсии, а выдачу рискованных ипотечных и автокредитов ограничат.