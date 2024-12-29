Какие законы вступают в силу с 1 января 2025 года: важные изменения для граждан России

Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал о новых законах, которые начнут действовать с января 2025 года. Среди них — повышение социальных стандартов, изменения в миграционном законодательстве и новые меры по защите здоровья несовершеннолетних.



1. Повышение минимального размера оплаты труда (МРОТ)

С 1 января 2025 года минимальный размер оплаты труда увеличится до 22 440 рублей.

Что это значит:

Зарплаты повысятся у 4,2 млн работников, большинство из которых заняты в бюджетной сфере.

Вырастет размер социальных пособий и выплат, которые рассчитываются на основе МРОТ.

Это решение направлено на улучшение уровня жизни граждан, несмотря на непростую экономическую ситуацию.



2. Индексация пенсий работающим пенсионерам

С нового года возобновляется индексация пенсий для пенсионеров, которые продолжают трудовую деятельность.

Почему это важно:

Это решение стало возможным благодаря усилиям Президента Владимира Путина. Несмотря на экономические вызовы, средства на индексацию были найдены и заложены в бюджете.



3. Новые правила в миграционном законодательстве

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Для борьбы с незаконной миграцией вступают в силу сразу несколько новых норм:

Борьба с фиктивными браками и отцовством. Закон направлен на предотвращение злоупотреблений со стороны мигрантов, использующих фиктивные семейные связи для получения гражданства.

Сокращение срока временного пребывания иностранных граждан. Новый срок ограничит возможность незаконного проживания на территории страны.

Ограничение на число сим-карт. Теперь мигранты смогут регистрировать на своё имя только ограниченное количество сим-карт, что должно снизить риск мошенничества.

В 2024 году было принято 14 законов, направленных на усиление контроля за миграцией.



4. Ужесточение ответственности за продажу вейпов несовершеннолетним

С 1 января ужесточаются меры против продажи вейпов детям и подросткам:

За неоднократное нарушение закона продавцам будет грозить уголовная ответственность.

Усиленные ограничения направлены на защиту здоровья несовершеннолетних и предотвращение распространения вредных привычек.