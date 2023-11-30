Какие законы изменят жизнь россиян с декабря 2023 года

Госдума РФ рассказала о законах, которые изменят жизнь россиян с декабря 2023 года.

В частности, на российских сайтах можно будет регистрироваться только с российских сервисов или местного номера телефона.

Ещё одно важное нововведение: внесудебные споры о незаконном переводе пенсионных накоплений будет рассматривать финансовый уполномоченный.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, нововведение позволит защитить накопления граждан от мошенников, быстрее возвращать пенсионерам накопленные ими средства.

Подробнее о нововведениях декабря смотрите в карточках.