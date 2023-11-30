Четверг, 30 ноября, 2023
На главнуюНовости мира

Какие законы изменят жизнь россиян с декабря 2023 года

7info
spot_img

Госдума РФ рассказала о законах, которые изменят жизнь россиян с декабря 2023 года.

В частности, на российских сайтах можно будет регистрироваться только с российских сервисов или местного номера телефона.

Ещё одно важное нововведение: внесудебные споры о незаконном переводе пенсионных накоплений будет рассматривать финансовый уполномоченный.

По словам председателя Госдумы Вячеслава Володина, нововведение позволит защитить накопления граждан от мошенников, быстрее возвращать пенсионерам накопленные ими средства.

Подробнее о нововведениях декабря смотрите в карточках.

Какие законы изменят жизнь россиян с декабря 2023 года
Какие законы изменят жизнь россиян с декабря 2023 года
Какие законы изменят жизнь россиян с декабря 2023 года
Какие законы изменят жизнь россиян с декабря 2023 года
Какие законы изменят жизнь россиян с декабря 2023 года
Какие законы изменят жизнь россиян с декабря 2023 года

spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: info@7info.ru. Реклама: sale@7info.ru.

Техподдержка: adm@7info.ru.

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети Интернет, находящихся на территории Российской Федерации

Информация о партнёрах