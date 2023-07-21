Какие вещи покойника опасно хранить в доме?

Смерть — страшное событие, которое неизбежно происходит в жизни каждого человека. Особенно тяжело терять близких людей, тем более, что после них часто в доме остаются личные вещи — фотографии, одежда, украшения и много другое. Эзотерики убеждены, что вещи умершего человека несут в себе энергию смерти. А некоторые и вовсе могут представлять опасность.

Считается, что опасность представляют вещи, на которых лежал покойник. Например, это диваны, кровати, постельное бельё. Также необходимо избавиться от одежды, которую он носил — лучше всего это делать это путём сжигания.

Не менее важно не трогать вещи покойного в течение первых трех дней после его смерти, а лучше подождать до сорокадневных поминок. В случае, если вы все же решите сохранить некоторые из его вещей, не храните их в жилых комнатах, передаёт rsure.ru.