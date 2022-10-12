Какие сёла первыми подключат к высокоскоростному интернету решат жители Рязанской области

Жители Рязанской области могут сами решить, какие сёла региона подключат первыми к высокоскоростному интернету. Проголосовать можно через Госуслуги, либо направить письмо в Минцифры.

В голосовании представлены населённые пункты численностью от 100 до 500 жителей. Отдать голос могут совершеннолетние граждане России, прописанные в регионе. Выбирать можно любой населённый пункт, подходящий под первое условие.

На Госуслугах голосование идёт до 12 ноября, письма принимают до 26 декабря. Список победителей, которые получат доступ к интернету в формате 4G в первую очередь, ведомство опубликует до конца года.

В Рязанской области в 2023 году планируют обеспечить высокоскоростным мобильным интернетом 17 населённых пунктов, в целом по России — 1800.

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