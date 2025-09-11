Четверг, 11 сентября, 2025
Какие продукты нельзя оставлять на дачу на зиму, рассказали в Роскачестве 

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Дачный сезон закончился — и многие, уезжая в город, оставляют на полках шкафов «на всякий случай» муку, сахар, банки с огурцами, бутылки с маслом и даже вино. Кажется — ну что с ними случится? Холодно же, стерильно, никого нет. На деле — это идеальный рецепт для катастрофы. И не просто испорченных продуктов, а настоящей угрозы здоровью.

Об этом предупреждает Елена Спеценко, директор Центра компетенций в области пищевой безопасности Роскачества. По её словам, главный враг продуктов на неотапливаемой даче — мороз и перепады температур. Особенно если внутри есть вода. А она есть почти везде.

— Представьте: бутылка сока, банка с компотом, бутыль подсолнечного масла или даже консервы в жестяной банке. Вода внутри замерзает — расширяется — и… бах! — тара лопается, герметичность нарушается. Внутрь попадает воздух, влага, микробы. Весной вы найдёте не заготовку, а рассадник опасных микроорганизмов, — объясняет эксперт.

Особняком — сыпучие продукты: мука, крупы, сахар, макароны. Даже если они в красивых баночках, но не в герметичной заводской упаковке — вы создаёте пятизвёздочный отель для вредителей. Моль, жучки, плесень — всё это с удовольствием поселится в вашей геркулесовой банке, особенно если в доме сыро, тепло изредка поднимается, а хозяев нет месяцами.

— Не закупайте крупы в развес и не оставляйте их «на зимовку» — это прямой путь к заражению, — предупреждает Спеценко.

Что же делать?

✅ Оставлять можно только то, что запечатано герметично — заводская вакуумная упаковка, стеклянные банки с надёжной крышкой, продукты, не содержащие воды и не боящиеся холода (например, сушёные травы, соль, некоторые специи — но тоже с оговорками).

❌ Нельзя оставлять:

— Любые напитки (алкогольные и безалкогольные)

— Растительное масло

— Консервы в жестяных банках

— Крупы, муку, сахар в неуплотнённой таре

— Продукты в мягкой или картонной упаковке

А если сомневаетесь в условиях хранения — лучше вообще ничего не оставлять. Заберите всё с собой. Да, это лишняя коробка в багажнике. Но зато весной не придётся выбрасывать пол-погреба и, что важнее, рисковать отравлением.

Дача — место для отдыха, а не для экспериментов с пищевой безопасностью. Лучше перестраховаться — чем весной с сожалением смотреть на вздувшиеся банки и шевелящуюся в сахаре моль.

