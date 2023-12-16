Суббота, 16 декабря, 2023
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Какие мосты отремонтировали в Рязанской области в 2023 году

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В Рязанской области в 2023 году активно ремонтировали мосты. В общей сложности в нормативное состояние удалось привести 10 объектов в разных точках региона. Возможности сделать это дал нацпроект «Безопасные и качественные дороги».

Вот перечень мостов, которые удалось отремонтировать в 2023 году:

  1. р.Брусна (Скопинский район)
  2. р.Грязная (Сараевский район)
  3. р.Мостья (Ухоловский район)
  4. р.Пожва (Сараевский район)
  5. р.Хупта (Ряжский район)
  6. р.Чернавка (Милославский район)
  7. р.Средник (Шиловский район)
  8. р.Проня (Пронский район)

Также отремонтированы мосты через реки Плетёнка и Шековка. Эти мосты привели к нормативу в рамках контрактов на ремонт дорог.

Какие мосты отремонтировали в Рязанской области в 2023 году
Какие мосты отремонтировали в Рязанской области в 2023 году
Какие мосты отремонтировали в Рязанской области в 2023 году
Какие мосты отремонтировали в Рязанской области в 2023 году
Какие мосты отремонтировали в Рязанской области в 2023 году
Какие мосты отремонтировали в Рязанской области в 2023 году
Какие мосты отремонтировали в Рязанской области в 2023 году
Какие мосты отремонтировали в Рязанской области в 2023 году
Какие мосты отремонтировали в Рязанской области в 2023 году

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