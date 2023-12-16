Какие мосты отремонтировали в Рязанской области в 2023 году

В Рязанской области в 2023 году активно ремонтировали мосты. В общей сложности в нормативное состояние удалось привести 10 объектов в разных точках региона. Возможности сделать это дал нацпроект «Безопасные и качественные дороги».

Вот перечень мостов, которые удалось отремонтировать в 2023 году:

р.Брусна (Скопинский район) р.Грязная (Сараевский район) р.Мостья (Ухоловский район) р.Пожва (Сараевский район) р.Хупта (Ряжский район) р.Чернавка (Милославский район) р.Средник (Шиловский район) р.Проня (Пронский район)

Также отремонтированы мосты через реки Плетёнка и Шековка. Эти мосты привели к нормативу в рамках контрактов на ремонт дорог.