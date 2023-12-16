Какие мосты отремонтировали в Рязанской области в 2023 году

В Рязанской области в 2023 году активно ремонтировали мосты. В общей сложности в нормативное состояние удалось привести 10 объектов в разных точках региона. Возможности сделать это дал нацпроект «Безопасные и качественные дороги».
Вот перечень мостов, которые удалось отремонтировать в 2023 году:
- р.Брусна (Скопинский район)
- р.Грязная (Сараевский район)
- р.Мостья (Ухоловский район)
- р.Пожва (Сараевский район)
- р.Хупта (Ряжский район)
- р.Чернавка (Милославский район)
- р.Средник (Шиловский район)
- р.Проня (Пронский район)
Также отремонтированы мосты через реки Плетёнка и Шековка. Эти мосты привели к нормативу в рамках контрактов на ремонт дорог.