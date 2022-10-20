Какие меры поддержки действуют для мобилизованных рязанцев

Министерство труда и социальной защиты населения Рязанской области напомнило о действующих мерах поддержки мобилизованных граждан.

Призванные на службу могут рассчитывать на единовременную денежную выплату в размере 100 000 рублей. После увольнения с военной службы мобилизованные имеют право получить бесплатную путёвку на отдых и оздоровление.

Мобилизованным и членам их семей предоставляется бесплатная юридическая помощь.

Также предусмотрено внеочередное предоставление социального обслуживания на дому, в полустационарной и стационарной формах социального обслуживания членам семей.

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