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Суббота, 3 апреля, 2021
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Новости РязаниОбществоПрокуратура поясняет

Какие льготы положены работающим родителям ребёнка-инвалида

7info7

РИА «7 новостей» совместно с прокуратурой области продолжает отвечать на вопросы рязанцев. На этот раз в редакцию агентства поступил такой вопрос:

Я являюсь матерью ребенка-инвалида. Положены ли мне льготы по трудовому законодательству и какие?

На вопрос отвечает прокурор Старожиловского района Сергей Ченкин.

В соответствии с Трудовым кодексом РФ работающим родителям детей-инвалидов предоставляются, в частности, следующие гарантии:

  • право на установление режима неполного рабочего времени, если ребенку-инвалиду не исполнилось 18 лет (ч.2 ст. 93 ТК РФ);
  • право отказаться от служебной командировки, от привлечения к сверхурочной работе, к работе в ночное время, в выходные и нерабочие праздничные дни (ч.ч.2,3 ст. 259 ТК РФ);
  • право на четыре дополнительных оплачиваемых выходных дня в месяц (ч. 1 ст.262 ТК РФ);
  • запрет на расторжение трудового договора по инициативе работодателя (за исключением увольнения по отдельным основаниям) с одинокой матерью, воспитывающей ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет, или с родителем, который является единственным кормильцем ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет (ч. 4 ст. 261 ТК РФ);
  • предоставление ежегодного оплачиваемого отпуска в удобное время (ст.262.1 ТК РФ);
  • установление коллективным договором права на ежегодные дополнительные отпуска без сохранения заработной платы продолжительностью до 14 календарных дней (ст.263 ТК РФ).
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