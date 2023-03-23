Какие юридические и финансовые риски несёт покупка старой дачи

Председатель Союза дачников Подмосковья и депутат Никита Чаплин поделился своим мнением о покупке недвижимости в стародачных поселках в интервью с корреспондентом ФАН. Он отметил, что в последнее время старые дачи деятелей культуры пользуются большим спросом у покупателей, заинтересованных в реконструкции, сохранении истории и инвестициях. Однако Чаплин предупредил, что есть большие сложности.

По словам Чаплина, постсоветские дачи не передавались в собственность и выдавались на время, например, на время государственной службы. Основным плюсом таких дач является местоположение, но есть много рисков. Коммуникации в таких домах обычно находятся в плохом состоянии и требуют полной замены, а также требуются реконструкция или полная перестройка. Это может обойтись довольно дорого. Однако старые земельные участки обычно стоят дешевле, но местоположение лучше.

По словам Чаплина, помимо того, что вам придется вложить деньги в реконструкцию здания и замену всех коммуникаций, есть еще и юридические аспекты. Владельцы часто не думают о процедурах, таких как межевание, приватизация, смена фамилий владельцев и т.д., на протяжении десятилетий. Все это занимает время.

Тем не менее, по словам Чаплина, у покупки в стародачных поселках есть и перспективы. Главный плюс — хорошее местоположение и приятное соседство: в основном, это пожилые деятели культуры. Также такие дачные поселки обычно расположены вблизи новых и дорогих коттеджных поселков. Если дом подремонтировать, то его можно очень выгодно продать. Такие старые дома по-прежнему высоко ценятся на рынке и относятся к категории VIP-класса. Также эту землю может выгодно выкупить новый застройщик, заключил Чаплин.