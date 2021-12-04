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Суббота, 4 декабря, 2021
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Как заключить брачный контракт и не остаться у разбитого корыта?

Александр Ильин

Еще лет двадцать назад о брачном договоре большинство наших соотечественников слышали только в зарубежных фильмах и в светской хронике, посвященной жизни западных звезд. Но уже к началу нулевых это понятие не только вошло в российское законодательство, но и появилась соответствующая правоприменительная практика. О том, зачем нужен подобный документ и какие детали следует в него включить, мы расскажем в этом небольшом обзоре.

Договор выше закона

Итак, брачный договор — это соглашение между супругами или будущими супругами о том, как будет делиться добрачное или нажитое в браке имущество. Как правило, супруги заключают брачный контракт, если не хотят делить имущество согласно закону — то есть пополам. Брачный договор имеет приоритет над Семейным кодексом: суд при разделе недвижимого и движимого имущества будет руководствоваться в первую очередь брачным договором и только потом — действующим законодательством.

«Такой контракт нужен в тех случаях, когда раздел имущества по закону не будет справедливым с точки зрения хотя бы одной стороны этого соглашения», — поясняет специалист в области семейного права Виктор Паршин.

«Иногда его составляют , чтобы  не получать согласие другого супруга на продажу недвижимости,  предприятия  или регулирование долей в бизнесе.  При таком сценарии в документе указано, кто  и на каких условиях владеет этой собственностью. Если один из супругов покупает квартиру  в строящемся доме и  свидетельство о собственности он получит через год, а свадьба уже через три месяца, в брачном контракте можно оговорить, кому будет принадлежать это жилье»,добавляет он

Разделить по справедливости

Рассмотрим еще один любопытный случай применения этого документа. Если супругам перед свадьбой родители подарили дом или квартиру, вложив разную сумму денег, то в документе можно обозначить, какая доля принадлежит мужу, а какая жене. Иначе при разводе имущество разделят пополам. 
Если супруги после заключения брака ведут раздельный бюджет, то в документе можно указать, что в случае развода имущество, изначально записанное на одного из супругов и приобретенное на его деньги, разделу не подлежит. Таким же образом можно отрегулировать права по ипотеке. 

Как заключить брачный контракт и не остаться у разбитого корыта?
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В браке ипотеку невозможно получить без обязательного согласия обоих супругов, даже если один из них не планирует погашать кредит. Если кто-то из пары против займа, то договор позволяет закрепить и недвижимость, и кредит за одним из супругов, либо выделить доли каждого из них. Иногда такая ситуация происходит, если у одного из супругов плохая кредитная история, поэтому банк не дает ипотеку на двоих. При этом контракт можно заключить и до выдачи ипотеки и указать в нем кто и сколько денег даст на первоначальный взнос и  заплатит по кредиту, а также кому будет принадлежать будущая квартира.  

Теща здесь не при чем

Отметим, что брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению брачного договора.

В контракт можно включать только  обязательства супругов, связанные с судьбой имущества, в том числе и в случае развода. Никаких положений об особенностях интимных отношений, о том, с кем останутся дети после расторжения брака, и какие права будет иметь теща при разделе дачи в документе указывать нельзя  

Для заключения  брачного договора нужны:

  1. Документы, удостоверяющие личность обоих супругов.
  2. Свидетельство о регистрации брака, если он уже заключен.
  3. Свидетельства о рождении детей.
  4. Документы, подтверждающие право собственности на имущество, если устанавливается порядок раздела уже приобретенных объектов.

Ваш ответ на форсмажор

Если контракт заключают муж и жена, то действовать он начинает с момента заключения. Если будущие супруги — то с момента регистрации брака. Если свадьба отменяется, то документ не вступает в силу.

Как заключить брачный контракт и не остаться у разбитого корыта?

Если один из супругов умер, это тоже влечет за собой расторжение брака и самого контракта. Пережившему супругу достается имущество, определенное брачным договором. Остальное имущество умершего распределяется между наследниками.

«Изменить или расторгнуть договор можно в любое время.  Для этого нужно подготовить соглашение об изменении брачного контракта или с о его расторжении и снова зарегистрировать документ у нотариуса» — отмечает Виктор Паршин.

Если один из супругов категорически против поправок к документу, то доказать свою правоту он сможет только через суд.

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