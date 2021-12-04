Как заключить брачный контракт и не остаться у разбитого корыта?

Еще лет двадцать назад о брачном договоре большинство наших соотечественников слышали только в зарубежных фильмах и в светской хронике, посвященной жизни западных звезд. Но уже к началу нулевых это понятие не только вошло в российское законодательство, но и появилась соответствующая правоприменительная практика. О том, зачем нужен подобный документ и какие детали следует в него включить, мы расскажем в этом небольшом обзоре.

Договор выше закона

Итак, брачный договор — это соглашение между супругами или будущими супругами о том, как будет делиться добрачное или нажитое в браке имущество. Как правило, супруги заключают брачный контракт, если не хотят делить имущество согласно закону — то есть пополам. Брачный договор имеет приоритет над Семейным кодексом: суд при разделе недвижимого и движимого имущества будет руководствоваться в первую очередь брачным договором и только потом — действующим законодательством.

«Такой контракт нужен в тех случаях, когда раздел имущества по закону не будет справедливым с точки зрения хотя бы одной стороны этого соглашения», — поясняет специалист в области семейного права Виктор Паршин. «Иногда его составляют , чтобы не получать согласие другого супруга на продажу недвижимости, предприятия или регулирование долей в бизнесе. При таком сценарии в документе указано, кто и на каких условиях владеет этой собственностью. Если один из супругов покупает квартиру в строящемся доме и свидетельство о собственности он получит через год, а свадьба уже через три месяца, в брачном контракте можно оговорить, кому будет принадлежать это жилье», — добавляет он

Разделить по справедливости

Рассмотрим еще один любопытный случай применения этого документа. Если супругам перед свадьбой родители подарили дом или квартиру, вложив разную сумму денег, то в документе можно обозначить, какая доля принадлежит мужу, а какая жене. Иначе при разводе имущество разделят пополам.

Если супруги после заключения брака ведут раздельный бюджет, то в документе можно указать, что в случае развода имущество, изначально записанное на одного из супругов и приобретенное на его деньги, разделу не подлежит. Таким же образом можно отрегулировать права по ипотеке.

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В браке ипотеку невозможно получить без обязательного согласия обоих супругов, даже если один из них не планирует погашать кредит. Если кто-то из пары против займа, то договор позволяет закрепить и недвижимость, и кредит за одним из супругов, либо выделить доли каждого из них. Иногда такая ситуация происходит, если у одного из супругов плохая кредитная история, поэтому банк не дает ипотеку на двоих. При этом контракт можно заключить и до выдачи ипотеки и указать в нем кто и сколько денег даст на первоначальный взнос и заплатит по кредиту, а также кому будет принадлежать будущая квартира.

Теща здесь не при чем

Отметим, что брачный договор подлежит обязательному нотариальному удостоверению брачного договора.

В контракт можно включать только обязательства супругов, связанные с судьбой имущества, в том числе и в случае развода. Никаких положений об особенностях интимных отношений, о том, с кем останутся дети после расторжения брака, и какие права будет иметь теща при разделе дачи в документе указывать нельзя

Для заключения брачного договора нужны:

Документы, удостоверяющие личность обоих супругов. Свидетельство о регистрации брака, если он уже заключен. Свидетельства о рождении детей. Документы, подтверждающие право собственности на имущество, если устанавливается порядок раздела уже приобретенных объектов.

Ваш ответ на форсмажор

Если контракт заключают муж и жена, то действовать он начинает с момента заключения. Если будущие супруги — то с момента регистрации брака. Если свадьба отменяется, то документ не вступает в силу.

Если один из супругов умер, это тоже влечет за собой расторжение брака и самого контракта. Пережившему супругу достается имущество, определенное брачным договором. Остальное имущество умершего распределяется между наследниками.

«Изменить или расторгнуть договор можно в любое время. Для этого нужно подготовить соглашение об изменении брачного контракта или с о его расторжении и снова зарегистрировать документ у нотариуса» — отмечает Виктор Паршин.

Если один из супругов категорически против поправок к документу, то доказать свою правоту он сможет только через суд.