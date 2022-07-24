Как выйти из отпуска без стресса? Советы психолога

Психолог рассказала, как выйти из отпуска без стресса.

Кандидат психологических наук Анастасия Лысакова рекомендует готовиться к выходу из отпуска за несколько дней. За это время можно смягчить вхождение в процесс работы — адаптировать режим питания и сна. Эксперт дала советы в эфире радио Sputnik.

Тем, кто работает с понедельника по пятницу, специалист рекомендует выходить на работу в конце недели. Это поможет не сильно устать, окунувшись в рабочие процессы. В первый день психолог советует побаловать себя чем-нибудь приятным.

Анастасия Лысакова: «Это может быть поход в любимое кафе во время перерыва, вкусный капучино или разговор с коллегой, даже просто красивый наряд. Можно подумать над тем, за что вы любите свою работу, выписать плюсы»

Анастасия Лысакова рекомендует ходить в отпуск относительно чаще, чтобы не получить выгорания. В противном случае психика будет воспринимать отдых как жизнь, а работу — как условия, не совместимые с жизнью.