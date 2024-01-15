Как выбрать подушку: советы врача-остеопата

Подушка — один из важнейших элементов спального места. От ее правильного выбора зависит качество сна и состояние здоровья. Врач-остеопат Владимир Животов рассказал Пятому каналу, на что обратить внимание при покупке подушки.

Главный критерий — собственные ощущения

При выборе подушки нужно опираться на собственные ощущения. Подушка должна быть достаточно мягкой, чтобы поддерживать шею в правильном положении. Если подушка слишком жесткая, она может привести к перенапряжению мышц шеи и головы, головным болям, а также к смещению позвонков и развитию остеохондроза.

Избегайте слишком мягких и слишком жестких подушек

Слишком мягкая подушка также не подходит, так как она приводит к запрокидыванию головы назад. В этом случае голова и шея располагаются ниже других отделов позвоночника, что дает дополнительную нагрузку на поясницу.

Выбирайте подушку из натуральных материалов

Лучшим материалом для подушки является натуральный пух или перо. Эти материалы хорошо пропускают воздух и не вызывают аллергии.

Что делать, если ни одна подушка не подходит

Если вы перепробовали множество подушек и ни одна из них вам не подходит, обратитесь к врачу-остеопату. Возможно, причина плохого сна кроется в других проблемах со здоровьем, например, в неправильном положении позвоночника или в наличии мышечных зажимов.

Вот несколько дополнительных советов по выбору подушки:

Подушка должна быть такой высоты, чтобы голова находилась на одной линии с позвоночником.

Подушка должна быть достаточно широкой, чтобы полностью поддерживать шею.

Подушка должна быть достаточно длинной, чтобы закрывать плечи.

Следуя этим советам, вы сможете выбрать подушку, которая обеспечит вам здоровый и комфортный сон.