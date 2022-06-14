Как выбрать бутилированную воду?

Эксперты рекомендуют при покупке воды посмотреть на срок годности. Лучше употреблять воду, срок хранения которой не превышает 3 месяцев. Такие рекомендации дал председатель правления «Ассоциации питьевой воды в розлив» Артём Старостин в беседе с Лентой.ру.

Покупая воду, прежде всего нужно обратить внимание на то, плотно ли закрыта крышка бутылки, – сказал эксперт. Проникновение воздуха под крышку уменьшает срок годности воды. После вскрытия крышки срок годности сокращается до одного-трёх дней, а лучше выпить её в течение 12 часов, – пояснил специалист.

Пользы в воде, простоявшей под открытым солнцем дольше срока годности, не будет, – сказал Старостин.

На этикетке должно быть указано место производства. Обычно пишут номер скважины и место нахождения производства. Эта информация поможет понять, какая перед покупателем вода: горная или равнинная.

На этикетке также указывают степень минерализации. Воду с минерализацией до грамма можно пить в любых количествах. Если этот показатель выше, принимать такую воду нужно только по рекомендации врача.

Перед покупкой лечебной воды нужно прочитать её состав. Она может быть не природная, а доочищенная при помощи мембранной и ионообменной фильтрации, — пояснил Старостин.

Вода в бутылках не отличается от воды из пластика, – отметил председатель правления «Ассоциации питьевой воды в розлив». Пластик удобнее транспортировать и хранить, а стеклянная бутылка красиво смотрится на столе. Способы контроля и идентификации воды в разной упаковке одинаковы, – подчеркнул Артём Старостин.