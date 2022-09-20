Как выбрать безопасное расширение для браузера? Советы эксперта

Расширение для браузера может оказаться инструментом злоумышленников. О том, как выбрать безопасную программу, в интервью радио Sputnik рассказал руководитель проекта «КиберМосква» Григорий Пащенко.

По словам специалиста, есть два типа расширений. Первые – те, которые выпускают сами производители браузеров. Их можно скачать бесплатно или купить в официальных магазинах. Вторые – кастомные расширения. Их разрабатывают и затем свободно продают энтузиасты-программисты.

Установка неофициальных расширений может стать причиной утечки личных данных, потери денег или даже привлечения пользователя к уголовной ответственности, – предупредил эксперт.

Григорий Пащенко: «Расширение может быть изначально создано злоумышленником для совершения кражи, чаще всего персональных данных. Некоторые ставят расширения, позволяющие войти во все соцсети сразу. Это неправильно. Соцсети взламываются через такие приложения, и потерять свои личные данные из-за них очень легко»

Специалист не рекомендует доверять платёжные данные приложениям формата «кошелёк»: так можно потерять деньги. Подобные расширения могут создавать бот-сети и с их помощью атаковать какие-то ресурсы, к примеру сайты госструктур. Ответственность при этом будет на владельце IP-адреса.

Безопаснее всего разнообразить функции браузера, скачивая расширения из официальных источников, – уверен эксперт.

Григорий Пащенко: «Не надо верить «секретным» каналам в мессенджерах, которые якобы рассылают эксклюзивные расширения от суперпроизводителей. Такого не бывает. Надо скачивать приложения только из официальных источников»

Следует обращать внимание на отзывы людей и на количество скачиваний. Если расширение скачали более 25 тысяч раз, это хорошее расширение. Если скачиваний очень мало, но при этом очень хорошие отзывы, стоит подумать, – отметил Григорий Пащенко.

Перед скачиванием расширения эксперт рекомендует обязательно прочитать его техническое описание и разобраться, для чего предназначено это ПО.