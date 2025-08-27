Среда, 27 августа, 2025
15.9 C
Рязань
Общество

Как включить на смартфоне кино и музыку без интернета 

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Временные отключения мобильного интернета — новая реальность, которая вызвана мерами безопасности. Рассказываем, как подготовиться к таким ситуациям, чтобы даже без доступа в сеть смотреть кино, слушать музыку или аудиокниги в любимых приложениях. А заодно делимся, что интересного сейчас вышло.

Что такое офлайн-режим в приложениях

У некоторых сервисов есть так называемый режим работы без интернета. То есть вы можете заранее скачать нужный контент, чтобы посмотреть или послушать его в удобное время. Раньше этой фишкой чаще всего пользовались путешественники, чтобы не скучать в аэропорту или в поезде. 

Как смотреть фильмы и сериалы в офлайне

В топовых онлайн-кинотеатрах можно поставить нужные киноленты — на «скачивание». Чтобы это сделать, откройте карточку фильма и нажмите на кнопку со значком загрузки — выглядит она везде примерно одинаково — как пиктограмма со стрелкой вниз. Видео будет храниться в сжатом виде в памяти приложения, а включить его можно будет здесь же, нажатием на «Пуск».

Что посмотреть: одной из самых обсуждаемых лент за последнее время стала драмедия, главную роль в которой сыграла любимица зумеров Барби Феррейра. Если вы любите корейские фильмы, то вас порадует новый сезон сериала с молодыми звездами — Паком Чи-хуном и Чхве Хен-уком, а ценителям турецкого кинематографа понравятся трендовые ленты с Керемом Бюрсином.

Как слушать музыку без интернета 

Во многих музыкальных сервисах можно загрузить в память приложения как отдельные треки, так и альбомы и даже «пресейвы» — то есть скачать песню, как только она выйдет в ротацию. Кнопка для сохранения обычно есть в меню на обложке аудио или целой подборки  — рядом с пиктограммами «Пауза» и «Переключение». 

Что послушать, когда на пороге теплая осень: помимо получивших «второе дыхание» песен Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой стоит добавить в плейлист и свежие треки — в пятницу в стриминговых сервисах вышла новая подборка.

Как без пауз слушать аудиокниги

Чтобы нужные произведения открывались без интернета, в большинстве приложений  нужно включить в настройках функцию хранения открытых книг или аудиокниг на устройстве. После этого все, что вы будете добавлять в избранное, автоматически «перенесется» в память смартфона и не будет зависеть от 4G. 

Что послушать и почитать: романтические новинки с французским флером от Марка Леви или остроумные истории от другой француженки — Мари-Рене Лавуа. Если хочется «пощекотать» нервы, то подойдет тру-крайм от Евы Меркачевой, а если напротив — нужно расслабиться и улыбнуться, то стоит обратить внимание на серию летних детективов от Питера Боланда.

Что в итоге

Поскольку перебои с мобильным интернетом периодически случаются у разных операторов, избежать таких ситуаций не получится, даже если перенести номер в другую сотовую компанию.

Но если заранее перевести приложения в офлайн-режим и загрузить в них любимый контент, то скучать при отсутствии сети не придется.

Самые читаемые материалы

Новости России

Сын альпинистки Наговициной обратился с мольбой о спасении

В своих социальных сетях Михаил Наговицын попросил помочь спасти его мать, так как, по его убеждению, она до сих пор жива.
Происшествия

Обломки упавшего беспилотника повредили жилой дом под Рязанью

По словам главы региона, начавшееся после падения обломков возгорание оперативно потушили. Ущерб устанавливается. 
Армия и СВО

Чиновник из Воронежской области Шляхта отправился на СВО и попал на службу в Рязань

Отметим, что военнослужащие перед отправкой в зону проведения специальной военной операции проходят подготовку. Не исключено, что Шляхта занимается в Рязани именно этим. 
Новости России

В Якутии опека забрала детей у сестры бойца СВО после поминок по брату

У жительницы Якутии и сестры участника СВО опека забрала в...
Новости России

SHOT узнал, откуда идет сигнал трекера пропавшего в Босфоре россиянина

Сигнал трекера российского пловца Николая Свечникова, пропавшего в проливе Босфор,...

Последние новости

Культура и события

Новая достопримечательность Рязани: на фасаде дома появилась картина «Косцы»

О новом арт-объекте, который украсил стену дома, сообщил в своём Telegram-канале губернатор области Павел Малков.
Новости России

Российский пловец исчез в Босфоре: последние новости о поисках и версии

В Турции продолжаются поиски российского пловца Николая Свечникова, который бесследно исчез после заплыва через Босфор. Пока что спасательная операция не даёт результатов
Новости России

Друг телеведущего прокомментировал информацию о брошенном дочерьми Дроздове 

По словам Мирошника, одна из дочерей, Елена, живёт по соседству и часто навещает отца. Он опроверг слухи о том, что Дроздова якобы бросили, подчеркнув, что семья по-прежнему вместе.
Погода

Погода в ближайшие два дня порадует рязанцев теплом и солнцем

Синоптики обещают комфортную температуру, которая идеально подойдёт для прогулок и отдыха на свежем воздухе.
Власть и политика

Экс-министр соцзащиты Рязанской области Тараканов трудоустроился в Москве

Экс-министр вспомнил, чего сумел добиться за полтора года работы в Рязанской области.
Общество

С осужденного за подрыв ж/д в Рязани Сидики* взыскали 6000 рублей за свет

Общая сумма долга Сидики* составила почти 6 тысяч рублей. За какой период образовалась задолженность, не уточняется.
Транспорт и дороги

В Рязани закрыли движение на улице Электрозаводской

В связи с аварийным ремонтом теплотрассы в Рязани закрыто движение транспорта на автомобильной дороге по улице Электрозаводской у дома №54а с 12:00 27 августа до 24:00 30 августа.
Интересное

Зачем умные хозяйки берут в магазин газету: это хитрость, которую мало кто знает

Попробуйте сами — и, возможно, этот способ тоже станет для вас привычным.