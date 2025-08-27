Как включить на смартфоне кино и музыку без интернета 

Временные отключения мобильного интернета — новая реальность, которая вызвана мерами безопасности. Рассказываем, как подготовиться к таким ситуациям, чтобы даже без доступа в сеть смотреть кино, слушать музыку или аудиокниги в любимых приложениях. А заодно делимся, что интересного сейчас вышло.

Что такое офлайн-режим в приложениях

У некоторых сервисов есть так называемый режим работы без интернета. То есть вы можете заранее скачать нужный контент, чтобы посмотреть или послушать его в удобное время. Раньше этой фишкой чаще всего пользовались путешественники, чтобы не скучать в аэропорту или в поезде.

Как смотреть фильмы и сериалы в офлайне

В топовых онлайн-кинотеатрах можно поставить нужные киноленты — на «скачивание». Чтобы это сделать, откройте карточку фильма и нажмите на кнопку со значком загрузки — выглядит она везде примерно одинаково — как пиктограмма со стрелкой вниз. Видео будет храниться в сжатом виде в памяти приложения, а включить его можно будет здесь же, нажатием на «Пуск».

Что посмотреть: одной из самых обсуждаемых лент за последнее время стала драмедия, главную роль в которой сыграла любимица зумеров Барби Феррейра. Если вы любите корейские фильмы, то вас порадует новый сезон сериала с молодыми звездами — Паком Чи-хуном и Чхве Хен-уком, а ценителям турецкого кинематографа понравятся трендовые ленты с Керемом Бюрсином.

Как слушать музыку без интернета

Во многих музыкальных сервисах можно загрузить в память приложения как отдельные треки, так и альбомы и даже «пресейвы» — то есть скачать песню, как только она выйдет в ротацию. Кнопка для сохранения обычно есть в меню на обложке аудио или целой подборки — рядом с пиктограммами «Пауза» и «Переключение».

Что послушать, когда на пороге теплая осень: помимо получивших «второе дыхание» песен Надежды Кадышевой и Татьяны Булановой стоит добавить в плейлист и свежие треки — в пятницу в стриминговых сервисах вышла новая подборка.

Как без пауз слушать аудиокниги

Чтобы нужные произведения открывались без интернета, в большинстве приложений нужно включить в настройках функцию хранения открытых книг или аудиокниг на устройстве. После этого все, что вы будете добавлять в избранное, автоматически «перенесется» в память смартфона и не будет зависеть от 4G.

Что послушать и почитать: романтические новинки с французским флером от Марка Леви или остроумные истории от другой француженки — Мари-Рене Лавуа. Если хочется «пощекотать» нервы, то подойдет тру-крайм от Евы Меркачевой, а если напротив — нужно расслабиться и улыбнуться, то стоит обратить внимание на серию летних детективов от Питера Боланда.

Что в итоге

Поскольку перебои с мобильным интернетом периодически случаются у разных операторов, избежать таких ситуаций не получится, даже если перенести номер в другую сотовую компанию.

Но если заранее перевести приложения в офлайн-режим и загрузить в них любимый контент, то скучать при отсутствии сети не придется.