Ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp*, скорее всего, будут носить всеобщий характер. Об этом 13 августа «Парламентской газете» сообщил представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев.

По его мнению, на практике звонки в этих мессенджерах просто перестанут полноценно работать.

«Будут бульканье, «кваканье», пропадание голоса — когда соединение установлено, но разговаривать фактически невозможно. Остальной функционал приложений останется без изменений. Скорее всего, речь пойдёт о вырезании голосового трафика в сетях, что является самым простым и удобным техническим решением», — пояснил Мариничев.

Ранее Роскомнадзор сообщил о частичной блокировке звонков в Telegram и WhatsApp*, мотивировав это борьбой с мошенничеством, а также с вовлечением россиян в диверсионную и террористическую деятельность. В ведомстве отметили, что владельцы мессенджеров игнорируют требования о противодействии таким явлениям.

* Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой.