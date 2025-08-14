Ограничения на звонки в Telegram и WhatsApp*, скорее всего, будут носить всеобщий характер. Об этом 13 августа «Парламентской газете» сообщил представитель Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей в сфере интернета Дмитрий Мариничев.
По его мнению, на практике звонки в этих мессенджерах просто перестанут полноценно работать.
Ранее Роскомнадзор сообщил о частичной блокировке звонков в Telegram и WhatsApp*, мотивировав это борьбой с мошенничеством, а также с вовлечением россиян в диверсионную и террористическую деятельность. В ведомстве отметили, что владельцы мессенджеров игнорируют требования о противодействии таким явлениям.
* Принадлежит компании Meta, признанной в РФ экстремистской и запрещённой.