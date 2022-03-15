Как в Рязанской области будет проходить государственная итоговая аттестация

Во вторник, 15 марта, министр образования и молодёжной политики Рязанской области Ольга Щетинкина на пресс-конференции рассказала об особенностях проведения государственной итоговой аттестации в 2022 году.

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Сдавать экзамены будут около 10 тысяч выпускников 9-х классов и более 4 тысяч выпускников 11 классов. Кроме того, ЕГЭ будут сдавать выпускники прошлых лет (297 человек) и выпускники ссузов. Среди сдающих экзамены – дети с ОВЗ. Для них создадут необходимые условия.

Экзамены для 9 и 11 классов будут проводиться в три этапа. Предпологаются досрочный, основной и дополнительный периоды.

Для 9 класса:

досрочный период – с 21.04 по 17.05;

основной – с 19.05 по 09.07;

дополнительный – с 05.09 по 24.09.

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Для 11 класса:

досрочный период – с 21.03 по 18.04;

основной – с 26.05 по 02.07;

дополнительный – с 05.09 по 20.09.

Во время проведения экзаменов будут исполняться предписания Роспотребнадзора, связанные с соблюдением антиковидных мер. Также для того, чтобы процедура проведения итоговой аттестации была открытой и объективной, в пунктах приёма экзаменов будут работать общественные наблюдатели. Кстати, всего для проведения экзаменов оборудуют 29 пунктов. Два из них будут работать на дому.

Также Ольга Щетинкина рассказала о самых популярных и непопулярных экзаменах у участников ЕГЭ. Зашла речь и о проведении итоговой аттестации для учащихся, прибывших в Рязанскую область из Донецкой и Луганской народных республик.