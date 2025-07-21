Как в КНДР открыли курорт мирового уровня, русские туристы поделились впечатлениями

В конце июня лидер КНДР Ким Чен Ын вместе с супругой и дочерью торжественно открыл новый курорт мирового уровня — Вонсан-Кальма, расположенный на побережье Японского моря, рядом с городом Вонсан. Курорт был построен на месте бывшего военного аэродрома, который переоборудовали в гражданский аэропорт с кафе и зоной Duty Free. Однако недалеко по-прежнему функционирует ракетный полигон — последний запуск с него был зафиксирован в мае. Об этом пишет РБК.

Амбициозный проект

Строительство курорта началось ещё в 2018 году. Тогда заявлялось, что он должен принимать до миллиона иностранных туристов в год. Однако на сегодняшний день доступ открыт только для граждан России. По данным западных СМИ, именно в Вонсане прошло детство Ким Чен Ына — впрочем, официального подтверждения из Пхеньяна не поступало.

Выступая на открытии, Ким Чен Ын подчеркнул, что развитие туризма поможет не только региону, но и всей экономике КНДР, особенно в условиях санкций, поскольку иностранные туристы могут стать источником твердой валюты.

Первый визит российских туристов и Лаврова

С 11 по 13 июля курорт Вонсан-Кальма посетил министр иностранных дел России Сергей Лавров. Он признался, что не смог устоять после «рекламы» от российского посла в КНДР Александра Мацегоры. Министр выразил уверенность, что отдых в Вонсане будет популярен среди жителей Дальнего Востока, и сообщил о планах по запуску прямого паромного и воздушного сообщения.

Одновременно с визитом Лаврова на курорте отдыхала и первая группа российских туристов — всего 13 человек. Несмотря на накладки в программе (отменённый авиаперелёт в Вонсан заменили поездом), туристы остались довольны. Впечатлил не только пляж, но и искреннее внимание со стороны персонала. Переезд в Вонсан занял около 10 часов, но дал возможность увидеть сельские пейзажи КНДР, что туристы отметили как одно из ярких впечатлений.

Курортная инфраструктура

По официальной карте курорта, иностранным туристам предлагается размещение в шести отелях европейского класса (в будущем их число может увеличиться до 17), а также в 37 гостиницах уровня «три звезды» — так называемых рёгванах. Есть также кемпинг у озера и возможность аренды апартаментов, однако их готовность к приёму гостей пока не подтверждена.

На курорте оборудованы песчаные пляжи с шезлонгами, раздевалками и камерами хранения. Работают кафе, аптека, аквапарк, парк развлечений, мини-гольф, кинотеатр, парашютная школа и центр видеоигр. По побережью курсирует туристический трамвай. По утверждению ЦТАК, одновременно курорт может принимать до 20 тысяч гостей.

По словам российских туристов, до прилёта министра курорт был почти пуст — кроме их группы, там находились лишь гиды и персонал. Но сразу после прибытия Лаврова на побережье появились толпы местных жителей — в шортах, футболках с надписями «Корея, Пхеньян» и зонтиками. Многие позировали для фото на фоне отелей и фонтанов, создавая атмосферу оживлённого туристического центра.

Некоторые из «отдыхающих» говорили по-русски, а поведение отдельных «туристов» в гостинице выглядело постановочно: так, одну и ту же пару, игравшую в бильярд, журналисты наблюдали и ночью, и утром, и вечером — но как только исчезало внимание, звуки шаров тут же стихали.

Город Вонсан, куда въезд иностранцам ограничен, российские журналисты смогли увидеть лишь из окна автобуса по пути к монументу советским воинам. Город производил спокойное впечатление: минимум машин, но много пешеходов и велосипедистов, школьники в пионерской форме и регулировщики на перекрёстках.

Жилой фонд — это в основном панельные дома в 5–11 этажей, часть из которых регулярно подкрашивается. Внизу — аптеки, магазины, салоны связи. Рекламы нет, но повсюду висят агитационные плакаты и портреты Ким Ир Сена и Ким Чен Ира.

Несмотря на энтузиазм со стороны КНДР и первые туры, 18 июля агентство Bloomberg сообщило, что курорт Вонсан-Кальма приостановил приём российских туристов. Представитель МИД РФ Мария Захарова опровергла эту информацию, назвав её «грубейшим фейком».