Как узнать обо всех назначенных мерах поддержки, рассказал телеграм-канал Минтруда РФ

С помощью выписки о назначенных пособиях и выплатах. Оформить ее можно на портале «Госуслуги».

В выписке указаны:

федеральные и региональные меры социальной поддержки, которые вам назначены (например, пенсии, пособия и денежные выплаты);

срок назначения;

периодичность выплат (ежемесячно или единовременно);

размер каждой выплаты;

получатель выплаты.

Заказать выписку можно с информацией за последние 6 месяцев, 1 год, 2 года или за конкретный период.

После оформления заявки выписка придет в личный кабинет. Документ можно скачать, отправить по электронной почте или распечатать.