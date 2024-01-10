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Как узнать обо всех назначенных мерах поддержки

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Фото: t.me/mintrudrf
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Как узнать обо всех назначенных мерах поддержки, рассказал телеграм-канал Минтруда РФ

С помощью выписки о назначенных пособиях и выплатах. Оформить ее можно на портале «Госуслуги».

В выписке указаны:

федеральные и региональные меры социальной поддержки, которые вам назначены (например, пенсии, пособия и денежные выплаты);

срок назначения;

периодичность выплат (ежемесячно или единовременно);

размер каждой выплаты;

получатель выплаты.

Заказать выписку можно с информацией за последние 6 месяцев, 1 год, 2 года или за конкретный период.

После оформления заявки выписка придет в личный кабинет. Документ можно скачать, отправить по электронной почте или распечатать.

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