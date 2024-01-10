Как узнать обо всех назначенных мерах поддержки, рассказал телеграм-канал Минтруда РФ
С помощью выписки о назначенных пособиях и выплатах. Оформить ее можно на портале «Госуслуги».
В выписке указаны:
федеральные и региональные меры социальной поддержки, которые вам назначены (например, пенсии, пособия и денежные выплаты);
срок назначения;
периодичность выплат (ежемесячно или единовременно);
размер каждой выплаты;
получатель выплаты.
Заказать выписку можно с информацией за последние 6 месяцев, 1 год, 2 года или за конкретный период.
После оформления заявки выписка придет в личный кабинет. Документ можно скачать, отправить по электронной почте или распечатать.