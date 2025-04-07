Как украсить квартиру к Пасхе, рассказала дизайнер Кузнецова

К Пасхе россиянам стоит украсить интерьер текстилем с тематическими узорами и элементами народного стиля. Об этом «Газете.Ru» рассказала дизайнер и директор по продукту интерьерной компании Mr.Doors Ксения Кузнецова.

«Текстиль может быть как с пасхальными принтами и растительными орнаментами, так и в нейтральных природных или пудровых оттенках. Я также рекомендую обратить внимание на изделия с традиционными русскими мотивами — например, гжелью или хохломой. Использование таких акцентов в интерьере сейчас становится всё более популярным. Особенно хорошо для Пасхи подойдут изделия из льна и хлопка», — отметила Кузнецова.

Она также посоветовала дополнить праздничное оформление тематическими фигурками и композициями, а на стол поставить красивый сервиз, который обычно берегут для особого случая.

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Кроме того, дизайнер рекомендовала украсить дом цветами — как срезанными, так и в горшках.

«Цветы всегда добавляют интерьеру особое настроение и эстетику. Для пасхального оформления подойдут как букеты, так и горшечные растения, которые сейчас легко найти в магазинах. Весеннюю атмосферу помогут создать гиацинты, нарциссы и примулы. Их можно разместить на столе — как центральный элемент сервировки — или расставить по гостиной и кухне, чтобы расставить акценты», — добавила Кузнецова.

Ранее религиовед Евгений Гнатенко рассказал, в какие цвета нельзя красить пасхальные яйца. Пасха — светлый праздник, и разноцветные яйца — это не просто украшение, а символ с глубоким смыслом. Чаще всего их окрашивают в красный цвет и его оттенки — бордовый и оранжевый.