Как уберечь детей от опасного контента? Рекомендации Роскачества

Роскачество дало рекомендации, как уберечь детей от опасного контента.

Эксперты рассказали об основных мошеннических схемах и о том, как научить ребёнка базовым правилам безопасности в интернете.

«Лови секретную ссылку»

Заигравшись в онлайн-игры, ребёнок в игровом чате может получить предложение перейти по «волшебной» ссылке, чтобы получить внутриигровые предметы или усиление аккаунта. Ссылка ведёт на фишинговый сайт.

Объявления о быстром и легком заработке манят подростков

Аферисты «помогают» подросткам с карманными деньгами: нужно только зарегистрироваться на нужном сайте и выполнять несложную работу. А для вывода средств требуют оплатить комиссию, завладев таким образом данными карты. Таких предложений по схеме финансовой пирамиды много в соцсетях и Telegram-каналах.

Чтобы получить крутой приз, требуется всего лишь оплатить его доставку

Похожая схема с сообщениями о выигрыше в лотерее или розыгрыше: приз вручат якобы после оплаты комиссии за доставку. Работает и схема «коробка с сюрпризом»: за небольшую оплату пользователю предлагают открыть виртуальную коробку, где случайно в качестве подарка может выпасть, к примеру, дорогая техника.

Обеспечить безопасность ребёнка в сети можно следующими способами.

Родительский контроль. Можно установить запрет на просмотр контента и установку приложений, которые не подходят ребёнку по возрасту.

Антивирус заблокирует установку подозрительного софта и предупредит о переходе по сомнительной ссылке.

Цифровой ликбез. Ребёнку нужно объяснить, что многие в интернете выдают себя не за тех, кто есть на самом деле. Покажите, как можно заблокировать и внести в чёрный список нежелательного человека в соцсетях. Предупредите о недопустимости общения с незнакомцами в чатах и скачивании приложений из непроверенных источников. Расскажите, что принцип «доверяй, но проверяй» работает и в сети. Даже если пишут друзья, лучше сразу перезвонить и уточнить лично.

Дети должны знать, что нельзя никому сообщать личные данные: Ф.И.О., домашний адрес, реквизиты карт, пароли, ПИН-коды.