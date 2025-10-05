Как сжигать ветки и мусор на даче, чтобы избежать штрафа, объяснила адвокат Кудерко

Традиционная осенняя уборка на дачных участках, которая часто сопровождается сжиганием опавшей листвы и сухих веток, может обернуться для владельцев недвижимости значительными штрафами. Адвокат Елена Кудерко рассказала агентству «Прайм» о правилах, соблюдение которых поможет избежать наказания.
Законные способы сжигания мусора
По российскому законодательству, растительные отходы V-класса опасности (листва, ветки) сжигать на участке допустимо, но этот процесс строго регламентирован Правилами противопожарного режима.
Существует два основных законных способа утилизации мусора на дачном участке:
- С использованием металлической емкости:
- Используется металлическая бочка объемом до 1 кубического метра.
- Необходимо установить ее на расстоянии не менее 7,5 метров от строений.
- Территория в радиусе 5 метров вокруг бочки должна быть очищена от горючих материалов.
- Сжигание в специальной яме:
- Разрешено сжигать в специально подготовленной яме глубиной не менее 30 см и диаметром до 1 метра.
- Костер должен разводиться на расстоянии от 15 метров до зданий.
- Территория вокруг в радиусе 10 метров должна быть очищена от любых горючих материалов.
Обязательные правила и штрафы
Вне зависимости от выбранного способа, юрист подчеркивает:
- Категорически запрещено оставлять огонь без присмотра.
- Рядом обязательно должны находиться средства пожаротушения (вода, песок или огнетушитель).
- Запрещается разводить костры при скорости ветра, превышающей 5 м/с, и во время действия особого противопожарного режима.
Нарушение этих требований влечет за собой административную ответственность по статье 20.4 КоАП РФ.
|Условие нарушения
|Размер штрафа для граждан
|Нарушение требований пожарной безопасности (обычный режим)
|От 5 до 15 тысяч рублей
|Нарушение требований (особый противопожарный режим)
|До 20 тысяч рублей
|Нарушение, повлекшее возникновение пожара с уничтожением имущества
|До 50 тысяч рублей
Адвокат также добавила, что если дачник был оштрафован весной 2025 года, то новое нарушение в течение года будет считаться повторным, что влечет за собой более строгую ответственность.
Елена Кудерко подытожила, что подготовка участка к зиме должна проводиться со «строгим соблюдением установленных норм», чтобы избежать не только финансовых, но и более серьезных последствий.