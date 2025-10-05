Как сжигать ветки и мусор на даче, чтобы избежать штрафа, объяснила адвокат Кудерко

Традиционная осенняя уборка на дачных участках, которая часто сопровождается сжиганием опавшей листвы и сухих веток, может обернуться для владельцев недвижимости значительными штрафами. Адвокат Елена Кудерко рассказала агентству «Прайм» о правилах, соблюдение которых поможет избежать наказания.

Законные способы сжигания мусора

По российскому законодательству, растительные отходы V-класса опасности (листва, ветки) сжигать на участке допустимо, но этот процесс строго регламентирован Правилами противопожарного режима.

Существует два основных законных способа утилизации мусора на дачном участке:

С использованием металлической емкости: Используется металлическая бочка объемом до 1 кубического метра.

Необходимо установить ее на расстоянии не менее 7,5 метров от строений.

Территория в радиусе 5 метров вокруг бочки должна быть очищена от горючих материалов. Сжигание в специальной яме: Разрешено сжигать в специально подготовленной яме глубиной не менее 30 см и диаметром до 1 метра.

Костер должен разводиться на расстоянии от 15 метров до зданий.

Территория вокруг в радиусе 10 метров должна быть очищена от любых горючих материалов.

Обязательные правила и штрафы

Вне зависимости от выбранного способа, юрист подчеркивает:

Категорически запрещено оставлять огонь без присмотра .

. Рядом обязательно должны находиться средства пожаротушения (вода, песок или огнетушитель).

(вода, песок или огнетушитель). Запрещается разводить костры при скорости ветра, превышающей 5 м/с, и во время действия особого противопожарного режима.

Нарушение этих требований влечет за собой административную ответственность по статье 20.4 КоАП РФ.

Условие нарушения Размер штрафа для граждан Нарушение требований пожарной безопасности (обычный режим) От 5 до 15 тысяч рублей Нарушение требований (особый противопожарный режим) До 20 тысяч рублей Нарушение, повлекшее возникновение пожара с уничтожением имущества До 50 тысяч рублей

Адвокат также добавила, что если дачник был оштрафован весной 2025 года, то новое нарушение в течение года будет считаться повторным, что влечет за собой более строгую ответственность.

Елена Кудерко подытожила, что подготовка участка к зиме должна проводиться со «строгим соблюдением установленных норм», чтобы избежать не только финансовых, но и более серьезных последствий.