Как студенту много заработать? Устроиться в ГК «Зелёный сад»!

Строительная компания создала все условия, чтобы ребята могли успешно совмещать учёбу с работой.

Дмитрий Болдов и Артём Антонов — практически выпускники Рязанского технологического колледжа. До защиты диплома — считанные месяцы. Затем — служба в армии и трудоустройство. В последнем случае у ребят существенное преимущество — опыт работы в ведущей строительной компании региона.

В июне 2024-го однокурсники пришли в «Зелёный сад» на практику.

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— Сначала нам предложили должности каменщиков, — рассказывает Дмитрий Болдов. — Мы с Артёмом учимся на строительном отделении, нам это интересно, мы согласились.

За время летней практики ребята научились класть кирпич. При необходимости смогут возвести любые хозяйственные постройки в деревне или на даче.

— Уже в сентябре директор по строительству «Зелёного сада» Екатерина Владимировна Панина предложила постоянную работу, — вспоминает Артём Антонов. — Мы были рады, но выбрали другую специализацию — стали монтажниками слаботочных систем.

На этих должностях ребята работают до сих пор, а учёбу продолжают дистанционно. В их бригаде студентов половина, однокурсники тоже воспользовались своим шансом.

— В «Зелёном саде» мы уже 7 месяцев, — продолжает Дмитрий Болдов. — Среди рабочих обязанностей — монтаж слаботочных систем, необходимых для функционирования дома. Это пожарная сигнализация, видеонаблюдение, домофон, вентиляция. У меня пока лучше всего получается с пожарной сигнализацией.

Молодые сотрудники успели поработать в ЖК Discovery и ITower до момента их сдачи. Сейчас трудятся в ЖК Skyline. Ребята говорят, что им нравятся все дома «Зелёного сада». Skyline, например, привлекает ярким фасадом с необычным декором. Такого больше нигде в Рязани не увидишь!

— Поначалу было нелегко привыкнуть к графику — наш рабочий день начинается в 7 утра, — добавляет Артём Антонов. — Но теперь видим в этом только плюсы. В 16 часов уже свободен. Остаётся время и на учёбу, и на встречи с друзьями.

Компания «Зелёный сад» даёт ребятам не только высокую зарплату и работу в коллективе профессионалов, у которых можно перенять опыт. Для них это ещё уверенность в завтрашнем дне. После службы в армии оба молодых человека собираются вернуться на свои рабочие места. А со временем — продвинуться по карьерной лестнице и стать мастерами.

Хотите достойно зарабатывать без отрыва от учёбы? Приходите к нам! Все вакансии «Зелёного сада» по ссылке и по телефону +7 (4912) 777-708.