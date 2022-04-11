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Понедельник, 11 апреля, 2022

Как соединение Юпитера и Нептуна 12 апреля повлияет на судьбы людей?

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Как соединение Юпитера и Нептуна 12 апреля повлияет на судьбы людей?

7info7

12 апреля планету Юпитер и Нептун соединятся в знаке Рыбы. В последний раз такое «свидание» небесных тел случалось в прошлом веке. Астролог Денис Холодницкий уверен:  это событие станет особенным для человечества. Своим прогнозом он поделился с Пятым каналом.

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По мнению Холодницкого, астрологическое явление может изменить судьбу каждого человека. Нептун отвечает за образ мышления человека, а Юпитер – за обретение счастья и благополучия. Их соединение открывает возможности для улучшения взаимоотношений, обретения новых знакомств.

В первую очередь перемены ощутят Овны, Скорпионы и Рыбы, представителям других знаков потребуется больше времени, чтобы почувствовать на себе влияние Юпитера и Нептуна.

Астролог убеждён, что 12 апреля необходимо чётко сформулировать свои желания и помедитировать, ведь наступающий день – это портал в счастливую жизнь.

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