Как собрать ребёнка в школу и избежать стресса — советы финансового эксперта

Подготовка ребёнка к школе — стресс не только для родителей, но и для семейного бюджета. Особенно когда всё нужно купить сразу: от тетрадей и рюкзака до формы и сменной обуви. Кажется, что сэкономить невозможно — всё дорожает, а детей меньше не становится. Однако, как утверждает финансовый консультант и эксперт по планированию бюджета Марина Слоик, с грамотным подходом можно сэкономить тысячи рублей. В интервью URA.RU она рассказала, как это сделать.
Что нужно купить к школе: базовый список
Канцелярия:
Тетради в клетку и линейку (ориентируйтесь на требования школы и домашние запасы)
Ручки (синие, черные, красные)
Карандаши и фломастеры
Ластики и точилки
Клей-карандаш или ПВА
Линейка и циркуль
Пенал
Учебники и рабочие тетради:
Основные учебники (по возможности — подержанные или из школьной библиотеки)
Дополнительные тетради, сборники, справочники
Одежда и обувь:
Школьная форма (если требуется)
Сменная обувь
Спортивная форма и кроссовки
Верхняя одежда по сезону
Рюкзак и аксессуары:
Удобный рюкзак с ортопедической спинкой
Контейнеры для еды, бутылка для воды.
Как сэкономить на сборах: планирование и контроль расходов
По словам Марины Слоик, главная ошибка родителей — начинать сборы в последний момент, скупая всё без плана. Такой подход часто приводит к перерасходу и ненужным тратам.
«Любая семья должна заниматься финансовым планированием жизни. И школьные сборы — часть этого процесса. Лучше распределять расходы по месяцам, чтобы не влезать в долги», — советует эксперт.
Что помогает сэкономить:
Вести отдельный раздел в бюджете под названием «образование» и откладывать небольшие суммы в течение года.
Учитывать все траты в таблице (например, в Excel), чтобы видеть, на что уходит больше всего.
Сохранять чеки — для контроля расходов, возможного возврата товаров и планирования на следующий год.
Марина Слоик рекомендует искать подержанные учебники заранее — это и экономично, и экологично.
«Я лично покупала учебники у старшеклассников на школьных мероприятиях. В конце года часто устраивают вечера обмена — туда приносят не только учебники, но и канцтовары», — рассказывает она.
Также стоит заглянуть в школьную библиотеку — туда регулярно сдают книги, которые больше не нужны.
Ревизия дома: что уже есть
Перед походом в магазин стоит провести инвентаризацию дома. У многих детей остаются ручки, тетради, ластики с прошлого года — но их не используют просто из-за желания «всё обновить».
«Сделайте ревизию вместе с ребёнком — в игровой форме. Это и экономия, и вклад в экологичное потребление», — говорит консультант.
Самая затратная часть сборов — школьная форма и обувь. Эксперт отмечает, что покупать одежду заранее не стоит, особенно для подростков: они могут вырасти на несколько сантиметров всего за лето.
Советы от эксперта:
Покупать вещи «на вырост» или с регулируемыми элементами.
Обмениваться одеждой с друзьями или родственниками.
Не экономить на качестве обуви — дешевая может навредить здоровью стопы.
Где купить недорого: маркетплейсы, секонд-хенды, «Авито»
Маркетплейсы — не всегда лучшее решение: качество товаров, особенно одежды, может быть сомнительным. Лучше примерить товар в офлайн-магазине, а затем найти ту же модель онлайн — по скидке.
«На „Авито“ можно найти отличные вещи за символическую цену — 1 рубль, 100 рублей. Это альтернатива дорогим покупкам, особенно при ограниченном бюджете», — говорит Слоик.
Сборы в школу — не только про вещи, но и про обучение ребёнка основам финансов.
«Важно, чтобы ребёнок знал, сколько стоят вещи — ручка, тетрадь, рюкзак. Это помогает вырабатывать уважительное и осознанное отношение к деньгам», — подчёркивает консультант.
Таким образом, подготовка к школе может стать полезным совместным процессом — не просто расходом, а вкладом в развитие ребёнка.