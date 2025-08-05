Как собрать ребёнка в школу и избежать стресса — советы финансового эксперта

Подготовка ребёнка к школе — стресс не только для родителей, но и для семейного бюджета. Особенно когда всё нужно купить сразу: от тетрадей и рюкзака до формы и сменной обуви. Кажется, что сэкономить невозможно — всё дорожает, а детей меньше не становится. Однако, как утверждает финансовый консультант и эксперт по планированию бюджета Марина Слоик, с грамотным подходом можно сэкономить тысячи рублей. В интервью URA.RU она рассказала, как это сделать.

Что нужно купить к школе: базовый список

Канцелярия:

Тетради в клетку и линейку (ориентируйтесь на требования школы и домашние запасы)

Ручки (синие, черные, красные)

Карандаши и фломастеры

Ластики и точилки

Клей-карандаш или ПВА

Линейка и циркуль

Пенал

Учебники и рабочие тетради:

Основные учебники (по возможности — подержанные или из школьной библиотеки)

Дополнительные тетради, сборники, справочники

Одежда и обувь:

Школьная форма (если требуется)

Сменная обувь

Спортивная форма и кроссовки

Верхняя одежда по сезону

Рюкзак и аксессуары:

Удобный рюкзак с ортопедической спинкой

Контейнеры для еды, бутылка для воды.

Как сэкономить на сборах: планирование и контроль расходов

По словам Марины Слоик, главная ошибка родителей — начинать сборы в последний момент, скупая всё без плана. Такой подход часто приводит к перерасходу и ненужным тратам.

«Любая семья должна заниматься финансовым планированием жизни. И школьные сборы — часть этого процесса. Лучше распределять расходы по месяцам, чтобы не влезать в долги», — советует эксперт.

Что помогает сэкономить:

Вести отдельный раздел в бюджете под названием «образование» и откладывать небольшие суммы в течение года.

Учитывать все траты в таблице (например, в Excel), чтобы видеть, на что уходит больше всего.

Сохранять чеки — для контроля расходов, возможного возврата товаров и планирования на следующий год.

Марина Слоик рекомендует искать подержанные учебники заранее — это и экономично, и экологично.

«Я лично покупала учебники у старшеклассников на школьных мероприятиях. В конце года часто устраивают вечера обмена — туда приносят не только учебники, но и канцтовары», — рассказывает она.

Также стоит заглянуть в школьную библиотеку — туда регулярно сдают книги, которые больше не нужны.

Ревизия дома: что уже есть

Перед походом в магазин стоит провести инвентаризацию дома. У многих детей остаются ручки, тетради, ластики с прошлого года — но их не используют просто из-за желания «всё обновить».

«Сделайте ревизию вместе с ребёнком — в игровой форме. Это и экономия, и вклад в экологичное потребление», — говорит консультант.

Самая затратная часть сборов — школьная форма и обувь. Эксперт отмечает, что покупать одежду заранее не стоит, особенно для подростков: они могут вырасти на несколько сантиметров всего за лето.

Советы от эксперта:

Покупать вещи «на вырост» или с регулируемыми элементами.

Обмениваться одеждой с друзьями или родственниками.

Не экономить на качестве обуви — дешевая может навредить здоровью стопы.

Где купить недорого: маркетплейсы, секонд-хенды, «Авито»

Маркетплейсы — не всегда лучшее решение: качество товаров, особенно одежды, может быть сомнительным. Лучше примерить товар в офлайн-магазине, а затем найти ту же модель онлайн — по скидке.

«На „Авито“ можно найти отличные вещи за символическую цену — 1 рубль, 100 рублей. Это альтернатива дорогим покупкам, особенно при ограниченном бюджете», — говорит Слоик.

Сборы в школу — не только про вещи, но и про обучение ребёнка основам финансов.

«Важно, чтобы ребёнок знал, сколько стоят вещи — ручка, тетрадь, рюкзак. Это помогает вырабатывать уважительное и осознанное отношение к деньгам», — подчёркивает консультант.

Таким образом, подготовка к школе может стать полезным совместным процессом — не просто расходом, а вкладом в развитие ребёнка.