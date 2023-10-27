Как собрать кино, музыку, книги в одном месте без лишних трат

Всё необходимое – под рукой: полезные сервисы теперь в одном месте. Ничего лишнего: как заMiXXовать кино, музыку и книги, не тратя лишних денег

Клиенты Tele2 и других мобильных операторов теперь могут выбирать полезные сервисы, не переплачивая за каждый из них по отдельности. А как это сделать – расскажем в нашем материале.

Для этого есть подписка MiXX позволяющая создать свой удобный мир в сети.

Что в ней можно сконструировать? Пользователь может собрать свой отдельный пакет с услугами: например, дополнительные гигабайты, онлайн-кинотеатр на выбор, VK Музыка, «Литрес», сервисы Tele2 и многое другое. Можно подключить как все возможные услуги, так и выбрать те, которые нужны больше всего: допустим, киноманы подключают онлайн-кинотеатр и дополнительные гигабайты, меломаны — VK Музыку и другие сервисы, книголюбы — подписку на сервис электронных и аудиокниг. Многие миксуют самые разные сервисы, которыми раньше пользовались по отдельности.

Сервис создан для того, чтобы люди могли выбирать то, что нужно именно им — не будет лишних опций, зато всё необходимое всегда под рукой.

MiXX можно подключить к своему существующему тарифному плану. В тарифе ничего менять не надо — это будет дополнительная опция, у которой, кстати, есть бесплатный пробный период при первом подключении. Вы самостоятельно сможете протестировать удобство, функциональность и выгоду выбранной подписки.

Это также экономит время, потому что не придется постоянно контролировать, оплатил ли пользователь отдельно онлайн-кинотеатр, музыку и т.д. Все оплачивается одним пакетом.

Также можно рассмотреть уже готовые пакеты подписок, в которых постарались собрать оптимальные варианты для пользователей. Сервисы можно менять на другие, если со временем что-то не понадобится или потребуется что-то новое.

Подключить подписку можно в приложении «Мой Tele2», а для абонентов других мобильных операторов – в салонах связи Tele2.

Подробности можно узнать на сайте.

Реклама: ООО «Т2 Мобайл». ИНН 7743895280

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