Как сэкономить воду в доме. «КВЦ» даёт актуальные советы по экономии важного и необходимого ресурса:
Выбирайте душ, а не ванну
Душ потребляет в три раза меньший объём за один сеанс, чем ванна.
Запускайте посудомоечную и стиральную машины только при полной загрузке.
Самое важное при использовании этих агрегатов — стараться давать им максимальную нагрузку.
Своевременно устраняйте протечки.
Из неисправного крана за год может накапать до 7000 литров воды! А протекающий бачок унитаза способен потерять до 16 000 литров в год.
Установите сенсорные или рычаговые смесители.
Установка сенсорного смесителя может помочь сократить расход воды. Когда руки не будут находиться под краном, он прекратит подачу воды.
Установите сантехнику с двумя режимами смыва.
Регулировка количества смываемой воды может значительно уменьшить её расход.
Установите системы вторичного использования стоков.
Экогаджеты становятся все более популярными в мире. С ними экономить воду в доме намного проще.
Не оставляйте кран открытым, например, когда вы умываетесь.
За 5 минут полностью открытый кран впустую расходует до 70 литров воды.
Помните — экономия ресурсов сегодня — это не только полезно для семейного бюджета, но и помогает сохранять экосистему.