Как сэкономить воду в доме. «КВЦ» даёт актуальные советы по экономии важного и необходимого ресурса:

Выбирайте душ, а не ванну

Душ потребляет в три раза меньший объём за один сеанс, чем ванна.

Запускайте посудомоечную и стиральную машины только при полной загрузке.

Самое важное при использовании этих агрегатов — стараться давать им максимальную нагрузку.

Своевременно устраняйте протечки.

Из неисправного крана за год может накапать до 7000 литров воды! А протекающий бачок унитаза способен потерять до 16 000 литров в год.

Установите сенсорные или рычаговые смесители.

Установка сенсорного смесителя может помочь сократить расход воды. Когда руки не будут находиться под краном, он прекратит подачу воды.

Установите сантехнику с двумя режимами смыва.

Регулировка количества смываемой воды может значительно уменьшить её расход.

Установите системы вторичного использования стоков.

Экогаджеты становятся все более популярными в мире. С ними экономить воду в доме намного проще.

Не оставляйте кран открытым, например, когда вы умываетесь.

За 5 минут полностью открытый кран впустую расходует до 70 литров воды.

Помните — экономия ресурсов сегодня — это не только полезно для семейного бюджета, но и помогает сохранять экосистему.