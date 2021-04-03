Как сэкономить на коммунальных платежах

Законопослушные граждане исправно платят за жилищно-коммунальные услуги. На наши деньги, собственно говоря, и существуют ресурсоснабжающие организации. Но есть вполне резонные основания пренебречь этой обязанностью, при этом, не нарушив ни одной юридической нормы и оставшись честным человеком.

Очень выгодный отъезд

Уместный повод временно отказаться от оплаты услуг ЖКХ – командировка, отъезд на учёбу, в отпуск или на работу в отдалённый регион, другую страну.

Если вам предстоит поездка, которая продлится более 5 дней, смело обращайтесь с заявлением в управляющую компанию. В документе укажите период, в течение которого будете отсутствовать. Кроме справки доказательствами временного отсутствия могут быть другие документы – например, счета гостиниц, отметки в загранпаспорте о выезде за рубеж, билеты на поезд или самолёт.

Отметим, что собственник квартиры не освобождается от платы за капремонт, отопление, общедомовые нужды и содержание жилья.

А вот плату за горячую и холодную воду, водоотведение и газоснабжения вам вполне могут пересчитать, если в квартире нет счётчиков, которые учитывают фактическое потребление этих ресурсов.

И это вы называете водой…

Если качество жилищно-коммунальных услуг не соответствует нормативам, потребитель вправе требовать перерасчёта квартплаты или освобождения от неё.

Если в вашей квартире из крана горячей воды течет еле тёплая, собственник может обратиться с заявлением о корректировке тарифа. По нормативам температура горячей воды должна быть 60-75 градусов с допустимым отклонением плюс/минус 3-5 градусов (СанПиН 2.1.4.2496-09).

Есть стандарты качества и на питьевую воду, которая должна быть безопасна по химическому составу и благоприятна по органолептическим свойствам (СанПиН 2.1.4.1074-01).

Например, вы обнаружили, что холодная вода в вашем жилище отдает ржавчиной или имеет химический запах, можете написать письменную заявку в диспетчерскую службу ресурсоснабжающей компании, то есть «Водоканала».

Сотрудники организации обязаны провести проверку и составить акт, подтверждающий низкое качество воды. На его основании вам обязаны пересчитать плату за те дни, когда качество воды было ниже нормы.

Увы, ресурсоснабжающие организации в ответ на такие претензии часто отделываются отписками. В таких ситуациях нужно обращаться с жалобой в Роспотребнадзор. Эксперты этой организации смогут зафиксировать нарушение нормативов.

Если и в этом случае коммунальщики игнорируют ваши требования, с результатами экспертизы, показаниями свидетелей, фотографиями и видеозаписями придется обращаться в суд.

Цифровая акробатика

К изменению коммунальных тарифов мы давно привыкли. Но по новым счетам можно не платить, если начисления сделаны с нарушением законодательства. Для каждого региона нашей страны устанавливаются свои максимальные индексы, которые должны учитываться при увеличении тарифов.

Если вы считаете, что плата, к примеру, за водоснабжение слишком большая, обратитесь в управляющую компанию за расшифровкой начислений. Предварительно узнайте предельный индекс по вашему региону, действующий в запрашиваемый период. Проверьте показания счётчиков и сравните их с данными коммунального счёта от управляющей компании.

Если вам отказали в перерасчете, смело жалуйтесь в жилищную инспекцию.

Долги трёхлетней выдержки

Возможность не оплачивать жилищно-коммунальные услуги может появиться у потребителя, если его непогашенному долгу «исполнилось» три года. Именно таков срок исковой давности по российским законам.

Но это не значит, что управляющая компания спишет трёхлетний долг, перестанет начислять неустойку и потеряет право обращаться в суд. В действующих нормативных документах нет указания на то, что старые долги можно списывать во внесудебном порядке.

В квитанции могут числиться долги за любой срок, даже более 3-х лет, а управляющая компания имеет право подать в суд, чтобы их взыскать. Тогда ответчику, то есть должнику, придётся доказывать, что срок исковой давности истёк, а коммунальщики его пропустили. В судебной практике случаи такого списания встречаются редко.