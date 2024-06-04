Вторник, 4 июня, 2024

Как считают накопленные дополнительные выходные родителям детей с инвалидностью

Автор: 7info

Опубликовано

Фото: freepik.com/

Телеграм-канал Минтруда РФ рассказал, как считают накопленные дополнительные выходные дни родителям детей с инвалидностью при пятидневной рабочей неделе.

При графике 5/2 накопленные дополнительные выходные дни считаются в рабочих, а не календарных днях. На дни отдыха родителя такие выходные выпадать не могут.

Если вы хотите использовать несколько накопленных дополнительных выходных дней подряд, но на этот период выпадает ваш выходной, то будет продлён общий срок отдыха.

Например:

Вы работаете по графику 5/2 и накопили за май и апрель 8 дополнительных выходных.

Если вы напишете заявление на использование таких дней с 10 июня, то выйти на работу нужно будет 20 июня (через 10 дней), т.к. на этот период попадают выходные дни — суббота и воскресенье.

Важно:

Дополнительные выходные можно накапливать и использовать до 24 дней подряд один раз за календарный год.

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