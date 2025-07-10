Как распознать лактазную недостаточность у ребёнка и не перепутать её с аллергией

Некоторые дети после употребления молока страдают от вздутия, болей в животе или высыпаний. Родители начинают убирать из рациона всё молочное и ищут безлактозные продукты. Но что из этого действительно нужно, а что — ошибка? Ответ на этот вопрос дала Ольга Горячева, доцент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского университета.

Лактазная и лактозная недостаточность — это одно и то же?

Ольга Горячева, фото: Пироговский университет

Термины часто путают. Лактоза — это молочный сахар. А лактаза — фермент, который помогает организму расщеплять эту лактозу. Если фермента недостаточно, организм не справляется с перевариванием молока — возникает лактазная недостаточность. А фраза «лактозная недостаточность» означает скорее низкое содержание лактозы в самом продукте и в медицине почти не используется.

У кого бывает лактазная недостаточность

Состояние встречается у людей любого возраста. У детей чаще всего — временная, так называемая транзиторная форма: фермент лактаза ещё не вырабатывается в нужном количестве. Как правило, это не повод полностью исключать молочные продукты. У новорождённых это может выражаться в коликах, пенистом стуле, плохом наборе веса и отказе от грудного вскармливания.

Реже встречается врождённая форма, когда фермент не вырабатывается совсем. Также есть вторичная лактазная недостаточность, возникающая на фоне болезней кишечника. И, наконец, взрослая форма — у некоторых людей с возрастом снижается активность фермента.

Как понять, что у ребёнка именно лактазная недостаточность

Диагноз чаще всего ставится по клинической картине — то есть по жалобам. Основные признаки: ребёнок капризничает во время кормления, отказывается от груди или бутылочки, живот вздут, а стул пенистый и полностью впитывается в подгузник. Лабораторные анализы вроде «углеводов в кале» не считаются надёжными и чаще только сбивают с толку.

— Как врач я вижу, что ребенок со вздутым животом, он не очень хорошо набирает вес, а когда начинает сосать грудь мамы, либо пьет смесь, содержащую лактозу, начинает извиваться, отказывается. от соска либо от бутылки, выпрямляться. И главное – это пенистый, полностью впитывающийся в подгузник кал. Он похож на пену, которая образуется, если взболтать бутылку кока-колы. Если же этих жалоб нет, лактазная недостаточность как диагноз, неважно, вторичная она, транзиторная или так далее, очень сомнительна, — отметила Ольга Горячева.

Почему не стоит ограничивать рацион кормящей мамы

Если у ребёнка лактазная недостаточность, то диета мамы не поможет. Лактоза — это часть грудного молока, и она образуется независимо от того, что ест мама. Зато при аллергии на белок коровьего молока ситуация иная: тогда важно полностью исключить даже следовые количества белка из рациона женщины.

Как отличить лактазную недостаточность от аллергии

При лактазной недостаточности организм не справляется с расщеплением молочного сахара. Можно принимать фермент лактазу — он поможет переварить молоко.

При аллергии на белок коровьего молока реакция идёт по иммунному типу. Симптомы — кожные высыпания, рвота, понос с прожилками крови. В этом случае запрещены все продукты, где может содержаться молочный белок — включая творог, кефир, выпечку с сухим молоком и даже некоторые колбасы.

Можно ли творог и кефир?

В продуктах, прошедших термообработку или ферментацию, содержание лактозы значительно ниже. Поэтому, например, в сырниках или запеканке её почти нет. А вот кефир — продукт промежуточный. Он менее насыщен лактозой, чем молоко, но больше, чем, скажем, сыр.

Сколько молочных продуктов нужно ребёнку

После года рекомендовано употребление трёх порций размером с кулачок ребёнка молочных продуктов в день. Это физиологически оправдано и помогает соблюдать баланс. Растёт ребёнок, растёт и его кулачок.

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