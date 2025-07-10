Четверг, 10 июля, 2025
27.9 C
Рязань
Здоровье

Как распознать лактазную недостаточность у ребёнка и не перепутать её с аллергией

Алексей Самохин
Изображение от freepik

Некоторые дети после употребления молока страдают от вздутия, болей в животе или высыпаний. Родители начинают убирать из рациона всё молочное и ищут безлактозные продукты. Но что из этого действительно нужно, а что — ошибка? Ответ на этот вопрос дала Ольга Горячева, доцент кафедры пропедевтики детских болезней Пироговского университета.

Лактазная и лактозная недостаточность — это одно и то же?

Как распознать лактазную недостаточность у ребёнка и не перепутать её с аллергией Педиатр объяснила, в каких случаях ребёнку действительно нельзя молоко, и когда тревога родителей излишняя
Ольга Горячева, фото: Пироговский университет

Термины часто путают. Лактоза — это молочный сахар. А лактаза — фермент, который помогает организму расщеплять эту лактозу. Если фермента недостаточно, организм не справляется с перевариванием молока — возникает лактазная недостаточность. А фраза «лактозная недостаточность» означает скорее низкое содержание лактозы в самом продукте и в медицине почти не используется.

У кого бывает лактазная недостаточность

Состояние встречается у людей любого возраста. У детей чаще всего — временная, так называемая транзиторная форма: фермент лактаза ещё не вырабатывается в нужном количестве. Как правило, это не повод полностью исключать молочные продукты. У новорождённых это может выражаться в коликах, пенистом стуле, плохом наборе веса и отказе от грудного вскармливания.

Реже встречается врождённая форма, когда фермент не вырабатывается совсем. Также есть вторичная лактазная недостаточность, возникающая на фоне болезней кишечника. И, наконец, взрослая форма — у некоторых людей с возрастом снижается активность фермента.

Как понять, что у ребёнка именно лактазная недостаточность

Диагноз чаще всего ставится по клинической картине — то есть по жалобам. Основные признаки: ребёнок капризничает во время кормления, отказывается от груди или бутылочки, живот вздут, а стул пенистый и полностью впитывается в подгузник. Лабораторные анализы вроде «углеводов в кале» не считаются надёжными и чаще только сбивают с толку.

— Как врач я вижу, что ребенок со вздутым животом, он не очень хорошо набирает вес, а когда начинает сосать грудь мамы, либо пьет смесь, содержащую лактозу, начинает извиваться, отказывается. от соска либо от бутылки, выпрямляться. И главное – это пенистый, полностью впитывающийся в подгузник кал. Он похож на пену, которая образуется, если взболтать бутылку кока-колы. Если же этих жалоб нет, лактазная недостаточность как диагноз, неважно, вторичная она, транзиторная или так далее, очень сомнительна, — отметила Ольга Горячева.

Почему не стоит ограничивать рацион кормящей мамы

Если у ребёнка лактазная недостаточность, то диета мамы не поможет. Лактоза — это часть грудного молока, и она образуется независимо от того, что ест мама. Зато при аллергии на белок коровьего молока ситуация иная: тогда важно полностью исключить даже следовые количества белка из рациона женщины.

Как отличить лактазную недостаточность от аллергии

При лактазной недостаточности организм не справляется с расщеплением молочного сахара. Можно принимать фермент лактазу — он поможет переварить молоко.

При аллергии на белок коровьего молока реакция идёт по иммунному типу. Симптомы — кожные высыпания, рвота, понос с прожилками крови. В этом случае запрещены все продукты, где может содержаться молочный белок — включая творог, кефир, выпечку с сухим молоком и даже некоторые колбасы.

Можно ли творог и кефир?

В продуктах, прошедших термообработку или ферментацию, содержание лактозы значительно ниже. Поэтому, например, в сырниках или запеканке её почти нет. А вот кефир — продукт промежуточный. Он менее насыщен лактозой, чем молоко, но больше, чем, скажем, сыр.

Как распознать лактазную недостаточность у ребёнка и не перепутать её с аллергией Педиатр объяснила, в каких случаях ребёнку действительно нельзя молоко, и когда тревога родителей излишняя

Ученый объяснил, как отличить настоящее молоко от поддельного

Сколько молочных продуктов нужно ребёнку

После года рекомендовано употребление трёх порций размером с кулачок ребёнка молочных продуктов в день. Это физиологически оправдано и помогает соблюдать баланс. Растёт ребёнок, растёт и его кулачок. 

лактазная недостаточность у детей, как отличить аллергию от непереносимости молока, пенистый стул у ребёнка, можно ли кормящей маме молочные продукты, симптомы аллергии на белок коровьего молока, непереносимость лактозы у новорождённого, кефир при лактазной недостаточности

Вы можете читать наши материалы в соцсетях. Подписывайтесь, чтобы не пропустить!!! ВКонтакте, Telegram, Дзен, Одноклассники

Самые читаемые материалы

Новости России

Для подростков, изнасиловавших 7-летнего сына участника СВО, потребовали максимальное наказание

В подобных случаях воспитательной беседы недостаточно. Здесь требуется полноценное перевоспитание, считает детский омбудсмен Татарстана.
Новости России

Раненый на пляже в Курске 5-летний мальчик пытался закрыть маму от атаки ВСУ

Вечером во вторник, 8 июля, ВСУ ударили по Городскому пляжу в Курске. Во время налёта три человека погибли, шестеро пострадали, их доставили в больницу.
Транспорт и дороги

Машины массово пробивают колеса на трассе М-5 в Рязани

По словам автора поста, на обочине выстроилось множество машин с пробитыми покрышками.
Происшествия

Малков прокомментировал уничтожение беспилотника над Рязанской областью

Напомним, по данным Минобороны России в ночь на 9 июля над Рязанской областью сбит один вражеский БПЛА самолётного типа. 
Новости России

«Зеленский – это ещё цветочки…»: Жириновский сделал роковой прогноз на 10 лет до 2026 года

Пророчество покойного лидера ЛДПР сигнализирует о том, что в 2025 году в мире могут развернуться кровожадные события.

Последние новости

Новости мира

В Киеве мобилизовали журналиста Буткевича, называвшего уклонистов «мразями»

Скандального украинского журналиста Богдана Буткевича, резко критиковавшего уклонистов, мобилизовали...
Новости России

Нейросеть «Ростелекома» более чем в три раза повысила эффективность выявление нарушений на ЕГЭ

В основном периоде ЕГЭ было задействовано свыше 70,3 тыс. аудиторий в более 5,7 тыс. пунктов проведения экзаменов (ППЭ).
Экология, природа, животные

С 8 июля в Рязанской области запрещены въезд в леса и разведение костров

В регионе введён особый противопожарный режим: что теперь нельзя
Новости России

Коц: военные посвящают снаряды курскому мальчику, закрывшему мать от удара ВСУ

Морпехи 382-го ОБМП 810-й гвардейской бригады стали посвящать снаряды курскому...
Медицина

В Рязанском кардиодиспансере внедрили новый метод имплантации электрокардиостимуляторов

Впервые специалисты установили электрод в межжелудочковую перегородку сердца для стимуляции проводящей системы напрямую. Ранее такая методика ни разу не применялась в Рязанской области. 
Новости России

SHOT: неуловимый орский маньяк мог погибнуть в карьере под Оренбургом

Орский маньяк Валерий Андреев, объявленный в федеральный розыск, мог...
Общество

91393 рязанцв оформили больничные с начала года

С начала 2025 года Отделение СФР по Рязанской области оплатило 91 393 жителям региона более 175 тысяч электронных листков нетрудоспособности на общую сумму более 1,9 миллиарда рублей.
Происшествия

Иностранцы устроили разборки на Борковском карьере в Рязани

Видео момента выяснения отношений группой людей опубликовал телеграм-канал «Топор. Новости Рязани». 