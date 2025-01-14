Тем, кто планирует сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2025 году, важно поторопиться — времени для подачи заявления остается все меньше. Учащимся 11-х классов это можно сделать в своей школе, экстернам — в любой образовательной организации с государственной аккредитацией по программам среднего общего образования. При подготовке к ЕГЭ следует учесть несколько важных деталей, о которых рассказали представители Рособрнадзора «Парламентской газете».

Сроки подачи заявлений и документы

Последний день подачи заявления — 1 февраля 2025 года.

11-классники подают заявление в своей школе.

подают заявление в своей школе. Экстерны могут обратиться в любую школу с госаккредитацией по образовательным программам среднего общего образования.

могут обратиться в любую школу с госаккредитацией по образовательным программам среднего общего образования. Выпускники прошлых лет подают заявление в пунктах регистрации, утвержденных региональными органами управления образованием. Адреса этих пунктов публикуются на официальных сайтах региональных ведомств.

Кто может подать заявление?

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Сам будущий участник экзамена. Родители или законные представители. Уполномоченное лицо по доверенности.

Во всех случаях при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.

Для участников с ограниченными возможностями здоровья:

Нужно предоставить оригинал или заверенную копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).

Детям-инвалидам и инвалидам потребуется справка о подтверждении инвалидности и рекомендации, которые помогут создать комфортные условия на экзамене.

Если документы об образовании выданы за границей:

Требуется перевод документа на русский язык, заверенный нотариусом.

Для тех, кто получает среднее общее образование за границей или в учреждениях среднего профессионального образования, необходимо предоставить справку, подтверждающую освоение образовательной программы или завершение обучения в текущем году. Оригинал справки также должен сопровождаться заверенным переводом на русский язык.

Какие предметы сдавать?

Каждому заявителю нужно указать в заявлении предметы, которые он планирует сдавать.

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Обязательные экзамены для всех 11-классников: Русский язык. Математика (на выбор: базовый или профильный уровень).

для всех 11-классников: Для выпускников прошлых лет: можно сдавать только профильный уровень математики.

Экзамены по другим предметам сдают на добровольной основе для предоставления результатов при поступлении в вузы. Рекомендуется заранее уточнить на сайте университета, какие предметы необходимы для поступления на выбранную специальность.

Изменения в ЕГЭ по русскому языку

В 2025 году кардинальных изменений в ЕГЭ не предвидится. Однако в структуру экзамена по русскому языку внесли некоторые корректировки:

Задание на анализ изобразительно-выразительных средств текста заменено новым заданием без опоры на макротекст. В одном из заданий нужно будет прокомментировать авторскую позицию. При этом нельзя использовать в аргументации примеры из комиксов, аниме, манги, фанфиков, графических романов или компьютерных игр. Минимальный объем сочинения увеличен с 70 до 100 слов. Если текст меньше этого объема, задание не проверят, и участник получит 0 баллов.

Минимальные баллы для поступления в вузы

С 8 января 2025 года начали действовать новые минимальные баллы для поступления в подведомственные вузы.

Требования Минобрнауки : Русский язык — 40 баллов. Математика (профиль) — 40 баллов. Литература, география — 40 баллов. Обществознание — 45 баллов.

: Требования Минпросвещения : Русский язык — 42 балла. Математика — 39 баллов. Литература, география — 40 баллов. Физика — 39 баллов. История — 35 баллов. Информатика — 44 балла. Иностранный язык — 30 баллов. Биология, химия — 39 баллов.

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Календарь ЕГЭ-2025

График проведения экзаменов уже утвержден.

Досрочный период : с 21 марта по 21 апреля (включая резервные дни).

: с 21 марта по 21 апреля (включая резервные дни). Основной период : с 23 мая по 23 июня.

: с 23 мая по 23 июня. Дополнительный период: с 4 по 23 сентября.

Основные даты:

23 мая — история, литература, химия.

27 мая — математика (базовый и профильный уровни).

30 мая — русский язык.

2 июня — обществознание, физика.

5 июня — биология, география, письменная часть по иностранным языкам.

10–11 июня — информатика, устная часть по иностранным языкам.

16–23 июня — резервные дни.

Резервные дни предусмотрены для тех, кто не смог сдать экзамен в основное время по уважительной причине, подтвержденной документами.

Школьники смогут пересдать один экзамен, если полученный результат окажется ниже желаемого. Дополнительные дни для пересдачи — 3 и 4 июля 2025 года.

Важно помнить: при пересдаче первый результат аннулируется, даже если он был выше, чем итог пересдачи.

ЕГЭ проводится одновременно по всей стране. Начало экзаменов — в 10:00 по местному времени.