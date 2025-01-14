Тем, кто планирует сдавать Единый государственный экзамен (ЕГЭ) в 2025 году, важно поторопиться — времени для подачи заявления остается все меньше. Учащимся 11-х классов это можно сделать в своей школе, экстернам — в любой образовательной организации с государственной аккредитацией по программам среднего общего образования. При подготовке к ЕГЭ следует учесть несколько важных деталей, о которых рассказали представители Рособрнадзора «Парламентской газете».
Сроки подачи заявлений и документы
Последний день подачи заявления — 1 февраля 2025 года.
- 11-классники подают заявление в своей школе.
- Экстерны могут обратиться в любую школу с госаккредитацией по образовательным программам среднего общего образования.
- Выпускники прошлых лет подают заявление в пунктах регистрации, утвержденных региональными органами управления образованием. Адреса этих пунктов публикуются на официальных сайтах региональных ведомств.
Кто может подать заявление?
- Сам будущий участник экзамена.
- Родители или законные представители.
- Уполномоченное лицо по доверенности.
Во всех случаях при себе нужно иметь документ, удостоверяющий личность.
Для участников с ограниченными возможностями здоровья:
- Нужно предоставить оригинал или заверенную копию рекомендаций психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК).
- Детям-инвалидам и инвалидам потребуется справка о подтверждении инвалидности и рекомендации, которые помогут создать комфортные условия на экзамене.
Если документы об образовании выданы за границей:
- Требуется перевод документа на русский язык, заверенный нотариусом.
Для тех, кто получает среднее общее образование за границей или в учреждениях среднего профессионального образования, необходимо предоставить справку, подтверждающую освоение образовательной программы или завершение обучения в текущем году. Оригинал справки также должен сопровождаться заверенным переводом на русский язык.
Какие предметы сдавать?
Каждому заявителю нужно указать в заявлении предметы, которые он планирует сдавать.
- Обязательные экзамены для всех 11-классников:
- Русский язык.
- Математика (на выбор: базовый или профильный уровень).
- Для выпускников прошлых лет: можно сдавать только профильный уровень математики.
Экзамены по другим предметам сдают на добровольной основе для предоставления результатов при поступлении в вузы. Рекомендуется заранее уточнить на сайте университета, какие предметы необходимы для поступления на выбранную специальность.
Изменения в ЕГЭ по русскому языку
В 2025 году кардинальных изменений в ЕГЭ не предвидится. Однако в структуру экзамена по русскому языку внесли некоторые корректировки:
- Задание на анализ изобразительно-выразительных средств текста заменено новым заданием без опоры на макротекст.
- В одном из заданий нужно будет прокомментировать авторскую позицию. При этом нельзя использовать в аргументации примеры из комиксов, аниме, манги, фанфиков, графических романов или компьютерных игр.
- Минимальный объем сочинения увеличен с 70 до 100 слов. Если текст меньше этого объема, задание не проверят, и участник получит 0 баллов.
Минимальные баллы для поступления в вузы
С 8 января 2025 года начали действовать новые минимальные баллы для поступления в подведомственные вузы.
- Требования Минобрнауки:
- Русский язык — 40 баллов.
- Математика (профиль) — 40 баллов.
- Литература, география — 40 баллов.
- Обществознание — 45 баллов.
- Требования Минпросвещения:
- Русский язык — 42 балла.
- Математика — 39 баллов.
- Литература, география — 40 баллов.
- Физика — 39 баллов.
- История — 35 баллов.
- Информатика — 44 балла.
- Иностранный язык — 30 баллов.
- Биология, химия — 39 баллов.
Календарь ЕГЭ-2025
График проведения экзаменов уже утвержден.
- Досрочный период: с 21 марта по 21 апреля (включая резервные дни).
- Основной период: с 23 мая по 23 июня.
- Дополнительный период: с 4 по 23 сентября.
Основные даты:
- 23 мая — история, литература, химия.
- 27 мая — математика (базовый и профильный уровни).
- 30 мая — русский язык.
- 2 июня — обществознание, физика.
- 5 июня — биология, география, письменная часть по иностранным языкам.
- 10–11 июня — информатика, устная часть по иностранным языкам.
- 16–23 июня — резервные дни.
Резервные дни предусмотрены для тех, кто не смог сдать экзамен в основное время по уважительной причине, подтвержденной документами.
Школьники смогут пересдать один экзамен, если полученный результат окажется ниже желаемого. Дополнительные дни для пересдачи — 3 и 4 июля 2025 года.
Важно помнить: при пересдаче первый результат аннулируется, даже если он был выше, чем итог пересдачи.
ЕГЭ проводится одновременно по всей стране. Начало экзаменов — в 10:00 по местному времени.